阿聯酋建AI園區惹爭議 美官員憂華間接獲技術

美國總統特朗普近日在中東展開外交行程，美國與阿聯酋簽署總值2,000億美元（約1.56萬億港元）協議，將在阿聯酋興建美國以外最大規模的人工智能（AI）園區。其中英偉達（Nvidia）將提供使用最新Blackwell GB300 AI晶片的硬件，OpenAI將是AI數據中心的主要租戶，另互聯網設備供應商思科、科技公司甲骨文亦將參與有關項目。然而，這些交易卻在美國政府內部引發激烈爭論，擔心這種策略將反令美國失去對最先進AI技術的控制權。

主張對華強硬的「鷹派」官員警告，這些未經完善防範措施的交易，恐將美國國家安全與經濟利益暴露於風險之中，儘管協議已包含防止中資企業獲取晶片的條款，相關細節尚未明確且缺乏法律約束力，呼籲在未解決安全疑慮前不應草率推進交易；認為即使中美達成經貿會談聲明、下調部分關稅，與中東國家的密切合作仍可能成為中國間接取得先進AI技術的管道。

英偉達將建AI超級計算機 此外，英偉達行政總裁黃仁勳上周五赴台，除了參加台北國際電腦展COMPUTEX外，還宴請當地供應商時發表談話，指回顧英偉達從早期發展到現階段量產GB200晶片，強調AI的發展離不開強大推力和合作夥伴的協助。

他又指，當前AI普及僅是起步，未來將進入更大規模的快速發展階段，市場規模將隨之擴大，全球AI應用將如互聯網般廣泛。未來英偉達不僅在美國和台灣建設AI超級計算機，也將在全球多個地區布局，他預計台灣的相關產業「將會更加繁忙」。