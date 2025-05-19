寧德山東電池廠首期項目投產
將於明日在港掛牌的大型新股寧德時代(03750)又有新搞作，其山東時代新能源科技儲能及動力電池生產基地，在濟寧市兗州區正式投產，乃集團在北方布局的首個基地，也是目前在北方產能規劃最大的基地。
此次投產的第一期項目總規模為60吉瓦時（GWh），廠房佔地800餘畝，總建築面積52萬方米。項目的第二、三期將於今明兩年陸續投產，有望形成全球領先的千億級新能源電池產業集群。董事長曾毓群表示，未來更多新能源創新業務有望落地山東，助力山東新能源產業綠色低碳高質量發展。
冀重卡電動化滲透率達50%
此外，集團昨日聯同中國交通運輸協會，在山西大同發布全球首款75度重型貨車（重卡）換電標準電池及全場景底盤換電方案，計劃2030年前建成覆蓋內地80%幹線運力的綠色電網。曾毓群稱，內地重型貨車市場電動化滲透率將由去年的10%，在未來3年增長到50%。在發布會的現場的滄榆換電高速幹線，集團交付了1,428輛底盤式換電重型貨車，並簽訂6,900輛訂單。
另外，寧德時代上周五在深圳交易所發公告，表示旗下子公司香港時代新能源科技擬參與投資境外私募股權投資基金Lochpine Green Fund，擬認繳出資額不高於2.25億美元（約17.55億港元）。該基金主要圍繞碳中和領域上下游開展相關投資，基金目標規模為15億美元（約117億港元）。
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