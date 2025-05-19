寧德山東電池廠首期項目投產

冀重卡電動化滲透率達50%

此外，集團昨日聯同中國交通運輸協會，在山西大同發布全球首款75度重型貨車（重卡）換電標準電池及全場景底盤換電方案，計劃2030年前建成覆蓋內地80%幹線運力的綠色電網。曾毓群稱，內地重型貨車市場電動化滲透率將由去年的10%，在未來3年增長到50%。在發布會的現場的滄榆換電高速幹線，集團交付了1,428輛底盤式換電重型貨車，並簽訂6,900輛訂單。