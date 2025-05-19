至少5中港公司傳星上市 涉能源生科

美國總統特朗普的關稅政策正加快中美脫鈎，或迫使企業開拓東南亞市場，惠及新加坡交易所的生意。近期有引述投行消息指，於新加坡交易所上市的查詢急增，最少5家內地或香港公司計劃在未來12至18個月內首次公開招股（IPO），又或以雙重上市方式掛牌，以拓展東南亞市場，涉及行業包括能源、生物科技及健康護理等企業。

部分企業擬籌資7.8億 據報，CGI正與兩間中企合作，爭取最快今年在新交所上市；另有指有內地和香港公司可能透過在IPO籌集約一億美元（約7.8億港元）。

香港方面，財經事務及庫務局官員稱，香港會計師公會2月公布專門助力內地企業「出海」的香港會計師事務所名單，讓香港會計師可以發揮其多元化服務，同時在新興範疇開拓新發展路徑，目前在名單上的事務所已增加到超過80家，希望日後會有更多同行加入。