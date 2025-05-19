螞蟻加入望做大港證券市場

買賣股票等金融產品，平台的B2C（企業對消費者）體驗相當重要，今次本報特意找來人稱「學者股神」的香港恒生大學商學院副院長及市場學系副教授梁劍平、富途證券董事總經理謝志堅談談現時交易平台的使用情況。

梁劍平透露，他本人常用銀行買賣股票，並大多數用桌面電腦操作買賣，券商則較少用。不過，他指身邊有同事透過大型美國券商買賣股票，手續費能夠節省一大截。他分析，耀才今次交易之所以促成是因螞蟻看中其知名度高，且券商限制較銀行為低，不排除是想將耀才國際化，亦即走與富途、老虎證券近似的方向。

學者：須靠資金持續流入 至於券商能否做大個餅，很視乎資金是否流入香港，新股能否落戶本港上市也相當重要。近日美國總統特朗普祭出的關稅措施導致美元下跌，繼而令資金竄入黃金、港元、港股等資產，似乎幫了香港一把。

另他認為，觀乎美國有紐約交易所和納斯達克兩家交易所，合共逾6,000家企業落戶上市，其中2,000家更屬海外企業，相對地國際化，都是吸引市場資金流入美股的原因。

富途證券董事總經理謝志堅認為，螞蟻收購耀才屬正常行動，亦歡迎螞蟻加入，原因是證明本港金融市場仍有一定吸引力，尤其是自去年第四季開始港股交易日復日平均成交逾2,000億元，對比早年的幾百億元成交不可同日而語，亦相信螞蟻加入，可以為業界做大個餅。他強調，富途會繼續奉行「用科技解決交易」的方式，向客戶提供高水平的服務體驗。