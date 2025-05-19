耀才易主螞蟻 或掀券商戰

盤點耀才和富途兩間券商在港取得的證監會牌照，其實並無差別，兩企均擁有1、2、3、4、5、7、9號金融服務牌照，或者箇中不同，就是在於介面使用（UX/UI）體驗、銷售產品乃至客戶資產管理規模（AUM）。

兩企資管規模差距仍大 投行摩根大通早前推算，耀才AUM涉及595億元，富途在香港的AUM規模介乎3,500億至4,000億元；又認為基本假設富途保持香港最大零售券商的地位，耀才在中長期可能成為關鍵競爭者。此外，該行估計耀才未來將增加研發支出，並轉型為更數碼化的零售券商，過程需時一至兩年，而絕對研發支出金額將低過富途，期間會加劇與富途的競爭。

在耀才公布賣盤消息前，市場傳出內部已經着手改革。要留意，在賣盤消息公布後，耀才目前市值已達103.3億元，雖然對比在美國上市的中概股富途和微牛，分別149.7億美元和57.2億美元的市值仍相距一大截，上述炒作已經反映耀才正獲市場估值重估，只是何時落實推進有待觀察。

其實，回顧耀才的歷史並不算長，於1995年創立、2010年上市，不過其勝在「夠入屋」且客戶群龐大，有一定底氣。

月成交80億 佔大市0.28% 翻查耀才當年上市招股文件，提及耀才證券由2006年上半年起符合交易所B組的參與資格，市佔率排第15至65位的交易所參與者，至今排名相若，惟已經是華資證券成績最好的一間。另捷利金融雲數據顯示，截至去年12月，耀才月度成交總額為80.3億元，佔大市成交比0.28%。

截至去年第三季，耀才指其在港擁有57.1萬客戶，市場估計當中或包括一些已上年紀的超高淨值（UHNWIs）及高淨值（HNWIs）富裕人士。

另有指耀才在2003年香港取消最低佣金制度後，將佣金大幅調降至0.05%，一直以來又設日股、歐股買賣等功能，都是該企「做得起」的原因之一。不過，隨着以交易快捷、訊息完備的互聯網券商近年接二連三崛起，加上炒美股的氛圍日益暢旺，一眾年輕散戶又不介意將資金由銀行過戶至券商，結果出現風水輪流轉的情況。

至於螞蟻控股今次收購耀才，亦隨即觸發市場憧憬早年因失言而遭整改兼擱置上市的螞蟻控股有望東山再起。細看耀才金融上月的通告，率先披露了螞蟻控股的最新持股情況。現時螞蟻控股由杭州君瀚和杭州君澳分別持股31%和22%，另淘寶（中國）軟件持有33%，其他少數股東則持有14%。

螞蟻國際傳籌備港上市 其中，杭州星滔是杭州君瀚的執行事務合夥人及普通合夥人，由馬雲、韓歆毅、張彧、黃辰立和周芸分別持20%股權；杭州君澳的執行事務合夥人及普通合夥人為杭州雲鉑，由井賢棟、邵曉鋒、倪行軍、趙穎和吳敏芝分別持20%股權。

另外，有內媒引述消息人士指，螞蟻控股正積極籌劃將旗下新加坡註冊的子公司螞蟻國際（Ant International）分拆在香港獨立上市。據了解，螞蟻控股目前已與香港監管機構展開前期溝通，現有訊息顯示此上市計劃並無明顯政策障礙，隨着集團近期接二連三在業務操作獲得放行，市場正屏息以待該企事隔5年之後會否將上市行動捲土重來。

耀才與富途在港業務比較