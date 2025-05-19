美憂阿里為內地iPhone開發AI

事緣今年2月，阿里確認將與Apple合作，為中國iPhone開發AI功能。據報美國當局擔心此舉將有助推動中國企業在AI領域的能力提升，在審查限制下擴大中國聊天機械人的覆蓋範圍，並進一步加深Apple在中國市場對中國當局在言論審查與數據共享法律的依賴。

此外，關於Apple近日因捲入與搜尋器分成協議糾紛，投行摩根士丹利分析師Erik Woodring指，來自搜尋器的流量獲得成本（TAC）與App Store收入合計約佔Apple服務營收的60%；又指Apple的服務毛利率由2018年度的60.8%，顯著提升至2025年度上半年的75.4%，當中來自TAC約佔Apple每股盈利（EPS）約13%，若遭侵蝕，或造成盈利結構重大變化，動搖高利潤、高增長的服務模式。

券商：美產Apple手機不可能 特朗普上周批評Apple在印度生產iPhone的計劃，並敦促返回美國生產。券商Wedbush坦言「根本不可能」，主因是美國成本過高、供應鏈調整難度極大，將導致iPhone售價暴漲至每部3,500美元（約2.73萬港元），是市場難以接受的水平；相較目前iPhone 16 Pro基本配置要價8,599港元，翻了幾倍。該行維持Apple股價270美元的目標，該股上周五收報211.26美元，跌0.09%。