特又發功 非美公民海外匯款傳徵稅5%

自美國總統特朗普再次上台以來，其朝令夕改、反口覆舌的施政作風，以及硬推損人害己的關稅戰，已損及美元信用，更不止一次引發美國股、匯、債市3殺場面。最新有消息指，美國或將對海外匯款開徵5%稅款，變相令美元資產再添新風險。分析指，若相關新稅率實施，印度及墨西哥等國將首當其衝，更會對全球資金流造成重大影響。

對印度墨菲打擊大 外媒引述美國眾議院籌款委員會公布的《龐大的華麗法案》（The One, Big, Beautiful Bill），未來美國或將對非美國公民向海外的國際匯款課徵5%稅率。據此，美國非公民在美匯款回母國，將面臨5%的「執行稅」，此稅率由匯款人承擔，並由提供服務的銀行、支付平台等匯款機構負責代為扣除，且需每季繳交至美國財政部。

不過，若匯款人能透過「合格匯款服務商」證明其為美國公民或國民，則可豁免該項稅項。另擁有有效社會保障編號（SSN）的納稅人，也有資格申請稅款退還。草案並定明，若銀行或匯款平台未依法扣繳，將需承擔次級責任，補繳所有應繳稅款，變相令銀行業者承受新的合規風險。

此舉若成事，可視為特朗普政府為政府「開源」之舉，卻無可避免再令美元資產添上新風險，對依賴海外匯款的國家如印度、墨西哥、菲律賓等將造成實質衝擊。報道引述美國聯儲局與世界銀行資料，2023年全球勞工匯款總額達8,180億美元，是經合組織（OECD）國家對外援助的4倍，而匯款對許多發展中國家的家庭而言，是教育、醫療與基本生活的重要經濟來源。

將加速去美元化 另據統計，去年從美國匯款流入印度的金額約1,290億美元，居全球之冠。此舉變相令在美工作的移民要「95折」出糧，或迫使這些移民與需要匯款的企業，轉向海外發薪，或以穩定幣或他國貨幣來進行支付，甚或引發資金避稅潮，包括減持美元存款，改持歐元、人民幣、黃金或加密幣等數碼資產，加快全球去美元化進程。