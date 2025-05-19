中國續減持美債 英爬頭成第二大債主

美國財政部的國際資本流動報告顯示，中國截至今年3月底時持有的美國國債總值降至7,653.59億美元，按月減少190.95億美元。中國持倉下跌，主要反映275.72億美元的長期美債淨沽售，惟部分被中國美債升值、淨買入短期美債的影響所抵銷。與此同時，英國持有的美債總值升至7,793.18億美元，取代了中國，成為美國第二大的「債主」。

從數據可見，中國持有的美債整體上持續呈下降趨勢，特別是長期的美債，中國已連續第五個月淨拋售，這亦合乎中國持續將外匯儲備多元化的做法。至於日本仍是美國的最大「債主」，持有美債的總額達11,308.02億美元。

事實上，隨着包括美債在內的各類美元資產吸引力減少，市場普遍預期非美貨幣下半年表現會較佳，逢高沽出美元可能成為主流投資策略。

美黃金進口飆疑避關稅 另外，世界黃金協會早前的數據顯示，美國在今年首兩個月從英國及瑞士進口逾600噸黃金，引起市場揣測。目前主流分析認為，此舉是部分黃金交易商、金融機構為了避開潛在關稅，提前將大量實物黃金移動至美國境內。