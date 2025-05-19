遭降信評沽貨獲利 美股短期恐調整

本周環球財金焦點

上周五穆迪下調美國信用評級後，美股指數期貨、美債都在盤後交易時段錄得一定跌幅。其實，另外兩大評級機構──標普及惠譽早已下調美國的評級，故今次的震撼程度相對有限。不過，3大信評機構齊降美國信用評級，說到底並非好事，且考慮到目前美股已反彈至4月初對等關稅宣布時的水平，資金或會乘機沽貨獲利離場，或引發短期市況調整。

綜觀業界對美國信用再遭降級的看法，Roundhill Investments行政總裁Dave Mazza表示，與2011年時標普首次下調美國信用評級引發的衝擊不同，這次降級發現在市場對美國財政失衡、關稅風險已有所警惕的情況下，這意味對市場的影響可能比想像中更小。

設主權財富基金遇阻 Solus Alternative Asset Management首席市場策略師Dan Greenhaus直言︰「穆迪沒有告訴我們任何新消息。」他並指美國財政赤字水平確實前所未見，但所有人都知道這一點。Truist Advisory Services聯席投資總監Keith Lerner也認為，這次消息「不會改變任何遊戲規則」，但確實為獲利回吐提供了藉口。

事實上，美國政府當前面對的問題不止信用危機。外媒引述消息指，由總統特朗普提出的成立主權財富基金計劃遇上阻滯，因為設想過於龐大，在法律、財務和政治方面都難以實現，故推動該計劃的優先程度已大幅降低；又指政府可能推出另一項規模更小、不用國會批准的投資工具作為替代。

大摩：或明年3月始減息 另邊廂，美國投資者亦要擔心高利率政策持續，對金融市場及整體經濟構成的壓力。摩根士丹利警告，關稅將令美國通脹更頑固，使聯儲局推遲下次減息日子，料要到明年3月才會有新的減息行動，而今年通脹仍會保持在相對高位，距離聯儲局的2%通脹目標有一定差距。

大摩又警告，美國經濟衰退風險仍存在，目前的政策使經濟進入「低增長、高通脹」陷阱，加上貨幣政策受限，難以化解困局；預計今年第二季美國國內生產總值（GDP）僅增長1.6%，原因消費明顯放緩。