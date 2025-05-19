民營經濟促進法明生效 5招紓困

明天生效的中國《民營經濟促進法》，是中國第一部專門關於民營經濟發展的基礎性法律，共9章78條，包括總則、公平競爭、投資融資促進、科技創新、規範經營、服務保障、權益保護及法律責任和附則，大大完善支持民營經濟全面發展的法律保障。

數據顯示，2012至2023年間，民營企業佔全國企業總量由79.4%提高至92.3%，個體工商戶由4,000餘萬戶增加至1.24億戶。2012至2023年間，民營企業進出口額年均增長11.1%，佔全國進出口總額的比重由30%左右增長至50%以上。2019年開始，民營企業成為中國第一大外貿經營主體。所以，如何改善營商環境及法規，讓民營企業得到更好的發揮，是推動中國經濟更上一層樓的關鍵之一。

支持新興產業投資 基本上，《民營經濟促進法》在5大方面下工夫，分別是破除障礙：解決民營企業市場准入、要素獲取等方面存在的問題；治理拖欠：解決民營企業帳款支付問題；依法保護合法權益：解決民營企業發展的後顧之憂；落實紓困政策：解決民營企業獲得感不強的問題；以及加強政企溝通：解決民營企業合理訴求，可以說是中國經濟改革開放以來，最有系統促進民營經濟發展的一套法例，明確民營經濟的法律地位，有利建設中國特色市場經濟體制，發揮民營經濟在國民經濟和社會發展中的重要作用。

事實上，這套法例回應了民營企業的關切，保障「非禁即入」，公平參與市場競爭；做到「一視同仁」，平等使用生產要素；並強調「不得侵犯」，與國企、外企一樣，同等受到法律保護。在設置「投資融資促進」、「科技創新」等專章，支持民營企業參與國家重大戰略和重大工程，在戰略性新興產業、未來產業等領域投資、創業，鼓勵在推動科技創新、培育新質生產力、建設現代化產業體系中積極發揮作用，也與財金部門推出支持創科發展的金融政策互相呼應。

總體目的是讓民營企業和民企家增強信心，輕裝上陣，大膽發展，平等保護才能給企業家吃長效「定心丸」，民企家才敢大膽投資興業，盡情發揮靈活、高效的特質，勇於創新，支持民營經濟健康、高質量發展。