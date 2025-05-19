華挺民企 港股望彈起

專家估恒指下月闖25000 《民營經濟促進法》明日正式實施。回看近年內地經濟經歷疫情洗禮，新興產業又遭監管整頓，內地在此時推出首部保障民營企業的專法，無疑是為民企「保駕護航」。專家認為，這套保障民營經濟的新法實施是好事，展望港股後市，預計恒生指數今年上半年（即下月底前）很大機會見25,000點。

民營利潤佔比待提升 華福證券國際行政總裁洪灝認為，《民營經濟促進法》在執行上有時間差，估計落實到地區層面需時，具體亦要視乎地區層面如何落實。他同時提到，由於至今看到國有企業利潤佔比提高，惟民營企業利潤佔比較前幾年下降。故從這方面看，中央需要提升民營利潤佔比，才可以「下結論」定調《民營經濟促進法》對商界有幫助。

他又表示，民企過去幾年利潤表現不如國企，不僅純是因為受制監管問題，更大程度是緣於內地經濟放緩，民企承擔風險能力又有限，不像國企能夠借十足資金之餘，還要面臨銀行「逼你還錢」的壓力，所以遠較國企吃虧，變相令民企在內地經濟下行下，景氣敏感度較國企高。近幾年「國進民退」的說法興起，洪灝分析這正因為內地經濟大環境改變所致。

如是者，隨着內地實施《民營經濟促進法》，又是否提高了民企的保障程度？他稱，《民營經濟促進法》施行是好事，但有多大作用屬見仁見智，亦須坐觀其效，並非「法律一出就可改變一切，法律也不是遊戲規則改變者（Game Changer）」。

洪灝看好科技消費股 港股方面，他重申恒指今年肯定還會見到高位，續看好科技、消費、醫療保健3大板塊，原因是不論國家政策抑或企業自身盈利增長和估值，均是最有吸引力。

人稱「沈大師」的沈振盈則稱，觀乎《民營經濟促進法》屬內地對民營經濟的長遠規劃，民企若然是正經運作、不犯規，中央基本上對民企採取開放態度，回顧內地早在2000年開始就鼓勵民企發展，所以整體大方向並無改變。

至於螞蟻集團早年滬港上市計劃遭「急煞停」，他指當年螞蟻涉及的業務涵蓋銀行業務範疇，惟卻缺乏相關監管，所以衍生暫緩上市。事隔近5年，估計一旦螞蟻集團需要「大執位」的範疇近乎做得妥善，重啟上市也是適當時機。

沈振盈料滬綜衝四千關 談到港股接下來表現，他指將漸入佳境並挑戰高位，而且恒生指數很大機會在上半年見25,000點，原因是內地政策接力出台下，中國經濟將迎來復甦，配合長線資金早年率先「撈底」入市，均是推高港股上升的動力。選股策略方面，他指應繼續以科網股、內銀內險及消費股為主，因科網股屬港股「第一梯隊」，而內銀內險估值低受資金追捧，消費股則有國策支持。

沈大師對A股的前景似乎較港股樂觀，估計滬綜指年內或升抵4,000點，亦即較現水平有逾13%的上升空間，並直言A股具備上升條件，「儲咗好耐力，差在有甚麼適當時機爆上」。他繼續看淡美股後市，又強調道指在45,000點已做雙頂，估值高昂。

民營經濟促進法7大重點