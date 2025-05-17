股市估市：港股須等待新利好消息

中美落實互降關稅，美國總統特朗普表示或於周末與中國領導人會談，市場觀望兩國互動以至達成貿易協議的可能性。貿談突破性進展帶動航運、出口股上升。另市場上調內地全年經濟增長預測，而且公募新規出台，引導資金上調滬深300指數權重板塊配置，利好中資金融股。

若然貿談再有利好消息，或內地經濟數據好轉，帶動投資者風險偏好改善，資金加快流入，恒生指數上望24,300點，相當於未來12個月預測市盈率11倍。

另外，公司年初至今積極回購，料可為股價帶來支持。估值上，該股現價對應2025財年預測市盈率12.5倍，較過去5年平均水平為低。2019至2024財年派息比率介乎71至83%，預測股息率達6.8厘，目標價5.1元。

信達國際研究部助理經理 陳樂怡（作者為註冊持牌人士，其及其有聯繫者並無擁有上述建議股份發行人之財務權益）