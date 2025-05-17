專家樓評：拆息回落帶動H按選用比例

美國聯儲局在本月舉行的議息會議宣布基準利率維持在4.25至4.5厘的區間，主席鮑威爾表示，近期數據顯示經濟活動穩健擴張，就業市場保持平穩。然而，經濟前景和關稅仍存在不確定性，失業率和通脹上升的風險也在增加，該局將繼續減持美國國債及按揭抵押貸款證券，並致力於將通脹率回落至2%的目標水平。

關稅對通脹的影響仍有待觀察，這使得聯儲局繼續按兵不動。不過，美國最新4月份消費物價指數（CPI）按年升2.3%，核心CPI按年增長2.8%，這兩項數據均低於市場預期，相信聯儲局將會審視通脹及就業數據的走勢。如通脹持續回落或失業率上升，最快將在下半年進行年內首次減息。

香港方面，本港銀行宣布最優惠利率（P）維持不變。去年本港銀行曾3度下調P息，幅度及速度均超出市場預期。由於去年銀行減息的幅度已高於預期，加上考量美國利率走勢及現時資金成本，故銀行未有調整最優惠利率。由於預計美國將於下半年開始減息，本港銀行將根據自身商業策略調整利率，P息有機會在年底前回落至加息周期前的水平。

雖然美國尚未減息，導致本港銀行未調整P息，但近期因港股市場表現良好及大型新股招股活動，市場對港元的需求顯著增加。金管局本月已多次入市，現時本港銀行體系總結餘上升至1,736億港元。隨着熱錢湧入，跟樓按相關的一個月銀行同業拆息（HIBOR）亦隨之顯著回落，創下逾兩年半新低。

減輕供樓人士利息支出 儘管香港銀行尚未調整最優惠利率，但目前HIBOR已跌破兩厘，這使得供樓業主的利息開支能夠即時減少，對樓市有正面支持作用。

根據3月份金管局住宅按揭統計調查，銀行同業拆息按揭（H按）計劃選用比例為90.4%，按月下降3.2%，創下5個月以來的新低。目前預期公司派息及新股活動將持續推高港元需求，預計HIBOR仍有可能反覆回落。由於拆息持續回落，H按實際按息已低於封頂息，供樓人士可節省更多利息支出，因此預計H按計劃的選用比例將再次回升。

經絡按揭轉介首席副總裁 曹德明