豪宅成交：皇第複式戶售1.25億 每呎4.3萬 跌價29%

港島渣甸山皇第錄首宗二手成交，項目低層單位A複式戶，於本月中以約1.25億元連兩個車位登記售出，平均呎價約43,921元，物業逾5年跌價約29.2%。

該單位實用面積約2,846方呎，屬三房三套連儲物室間隔。原業主於2020年1月以超過1.76億元連兩個車位一手買入，當時呎價約62,000元，最新成交價低逾5,100萬元。

另外，九龍塘雲門1座高層A室，以約4,500萬元登記售出，以單位實用面積約1,575方呎計算，成交呎價約28,571元。是次做價較近10年前買入價低近25%。

意堤連租約賣1235萬貶23% 大嶼山半新盤亦錄損手。中原丘祥麟稱，愉景灣意堤6座低層A室，實用面積約1,019方呎，套三房設計，屬一手原裝裝修，以1,235萬元連租約易手，呎價約12,120元創屋苑逾半年新高。不過，原業主2021年以1,610萬元購入，持貨約4年帳蝕375萬元，樓價蒸發約23.3%。

北角半山豪宅錄低價個案。該公司梁惠卿透露，富麗園高層4室三房戶，實用面積約681方呎，早前以1,050萬元放售，終減至845萬元成交，呎價約12,408元，兩數字均創屋苑同類單位近年新低。