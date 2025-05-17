居屋市況：旭禾苑銀主盤劈價 兩房未補價賣380萬

市場再有新居屋淪為銀主盤劈價出售，其中，買入僅約5年的火炭旭禾苑兩房單位，降價約35萬元，於未補價第二市場以約380萬元沽出。

萬方地產葉搏麟表示，上述為高層10室，實用面積約393方呎，有裝修，銀主叫價415萬元，放盤約9個月售出，呎價約9,669元。原業主於2020年5月以約271.2萬元一手購入，單位帳面升值約40%。

已補價自由市場居屋都錄同類成交。世紀21聯誠謝寶昭指，藍田康雅苑B座中層5室，實用面積約541方呎，4月由銀主叫價460萬元放售，微減兩萬元，即以458萬元賣出，呎價約8,466元。

逸雅苑持貨9年只賺10萬 居屋做價「時光倒流」。中原黃達雄稱，大埔逸雅苑A座高層14室，實用面積約385方呎，叫價約425萬元，議價後以自由市場價385萬元易手，呎價約一萬元；原業主持貨約9年只帳賺10萬元，期內單位僅升值約2.7%。

根據香港房屋委員會最新資料，5月第二市場公屋及居屋暫錄兩宗成交，較4月同期再少一宗，數字偏低估計是受到本月長假期所影響。上月全月數字經調整後錄約248宗同類成交，較3月全月下跌約27.9%。