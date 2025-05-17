新盤兩日436伙發售 SIERRA SEA 1B期最多
發展商積極推盤，新盤市場於周末兩日將有約436伙發售，主要來自期內展開次輪銷售的西貢十四鄉西沙路項目。
據一手住宅銷售資訊網數據，今、明兩日有9個項目推售，以新鴻基地產(00016)旗下西沙路項目SIERRA SEA第1B期周日次輪發售合共385伙最多，其中376伙價單單位，已於昨晚截止認購。市場消息指，初步估算收到逾3.3萬張入票，超額逾86倍。
而項目第1A（2）期昨招標售出兩伙兩房連平台特色戶，包括Aqua Avenue第1座1樓B室，實用面積396方呎，平台504方呎，成交價718.18萬元，呎價約18,136元。
同系沙田瓏珀山昨招標售出Crown Tower第11樓B室套三房戶，售價1,602.8萬元，呎價約17,015元。新地的將軍澳天晉以逾3,475.33萬元招標沽8座45樓複式連平台及天台D室，呎價約23,046元。
市區一手樓亦不乏大額成交個案，南豐集團等的壽臣山深水灣徑8號，昨沽出1座7樓A室，實用面積3,407方呎，成交價逾2.13億元，呎價約62,660元。
恒基地產(00012)等6大發展商合作的啟德跑道區天瀧，昨售出一伙三房戶及兩個車位，合共套現4,172萬元，其中兩車位售價共700萬元。會德豐地產啟德GRANDE MONACO的1A座地下及1樓B室地下花園複式單位，四房雙套房設計，昨亦以4,250萬元沽，呎價約29,210元。
滶晨獲近1000宗查詢
至於新世界發展(00017)等合作的香港仔黃竹坑站港島南岸第5A期滶晨，日前上載樓書後，已收到近1,000宗查詢，發展商昨啟動宣傳攻勢，於港島半山及西區海底隧道口等設置巨型戶外廣告。新世界營業及市務部總監何家欣指出，現正積極與代理溝通，估計港島南面向深水灣豪宅大單位新供應稀缺，不排除首批推出該座向的大宅。
蔚藍東岸推印花稅優惠
五礦地產(00230)旗下已屆現樓的油塘蔚藍東岸推出新優惠，今日起至6月1日購買項目指定三房戶的買家，可獲發展商代繳從價印花稅，上限50萬元。
此外，路勁地產及深圳控股(00604)合作的屯門掃管笏凱和山昨再沽兩伙，包括5座6樓A室套三房戶，實用面積700方呎，成交價599.8萬元，呎價約8,569元。
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