新盤兩日436伙發售 SIERRA SEA 1B期最多

發展商積極推盤，新盤市場於周末兩日將有約436伙發售，主要來自期內展開次輪銷售的西貢十四鄉西沙路項目。

而項目第1A（2）期昨招標售出兩伙兩房連平台特色戶，包括Aqua Avenue第1座1樓B室，實用面積396方呎，平台504方呎，成交價718.18萬元，呎價約18,136元。

同系沙田瓏珀山昨招標售出Crown Tower第11樓B室套三房戶，售價1,602.8萬元，呎價約17,015元。新地的將軍澳天晉以逾3,475.33萬元招標沽8座45樓複式連平台及天台D室，呎價約23,046元。

市區一手樓亦不乏大額成交個案，南豐集團等的壽臣山深水灣徑8號，昨沽出1座7樓A室，實用面積3,407方呎，成交價逾2.13億元，呎價約62,660元。