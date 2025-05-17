上車盤蝕幅顯著

高爾夫‧御苑貶45% Seasons Park輸27% 本港二手樓價跌勢持續，住宅物業頻現蝕本轉讓個案，部分蝕幅顯著。北區高爾夫‧御苑一個一房單位，剛以400萬元售出，原業主持貨約7年，單位帳面貶值逾45%。天水圍Wetland Seasons Park兩房單位，最新成交價跌至435萬元，不足5年樓價帳面蒸發約27%。

二手市場昨單日再現至少12宗蝕讓。利嘉閣何鑫稱，上述高爾夫‧御苑7座高層C室，實用面積約375方呎，獲外區客購入，呎價約10,667元。據悉，原業主於2018年以約736.3萬元一手買入，帳面蝕336.3萬元離場。

新界西北近日交投加快，主因樓價有一定折讓。美聯黃信豪指，Wetland Seasons Park第3期7座低層B2室，實用面積約434方呎，成交呎價約10,023元。單位於2020年以近596萬元購入，帳面貶值逾160萬元。

藍塘傲一房9年虧損百萬 將軍澳樓市繼續重災。利嘉閣鄭健沐稱，藍塘傲7座中層D室一房戶，實用面積約418方呎，叫價680萬元，議價後獲區內客以600萬元購入，呎價約14,354元，原業主持貨約9年帳面仍蝕約100萬元。

大型屋苑方面。中原關偉豪表示，同區新都城5月暫錄約7宗買賣，包括2期7座低層D室，實用面積約441方呎，以520萬元沽，呎價約11,791元。原業主於2017年12月以626.8萬元購入，近7年半帳面貶值約17%。

該行林恩信指，荃灣愉景新城12座中層F室，實用面積約650方呎，套三房設計，有裝修，本月仍叫價810萬元，終獲同區租客以770萬元承接，呎價約11,846元。原業主則於2020年6月以988萬元購入，約5年帳蝕218萬元離場。

昇悅居售740萬跌價170萬 長沙灣西九四小龍本月連錄跌價成交。香港置業曾家輝表示，昇悅居6座極高層兩房戶，實用面積約495方呎，叫價約780萬元放盤約半年，最後減價至740萬元易手，呎價約14,949元，逾4年帳面虧損約170萬元。

反映主要二手屋苑價格走勢的中原城市領先指數，最新報136.7點，按周升約0.26%，但仍處於逾8年半低位，今年樓價暫累跌約0.68%。4區樓價指數按周3升一跌，期內僅新界東下挫約1.2%。相反，港島按周升約0.62%。

樓價高位回落，加上拆息下降，吸引準買家睇樓。利嘉閣指，全港50個指標屋苑於本周末共錄約1,090組預約睇樓，較上周末增加約6.9%，連升兩星期，更創近5個周末新高。

二手住宅蝕讓成交個案