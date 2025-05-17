簡訊一覽
●路勁基建(01098)今年首季已簽訂合約額為17.61億元（人民幣‧下同），按年跌43.75%；連同協議未轉合約額5.34億元，總物業銷售額為22.95億元，按年跌43.99%；另高速公路項目的路費收入及日均混合車流量分別為4.09億港元及8.5萬架次。
●富達於周二在場內增持新秀麗(01910)206.43萬股，每股均價約15.49元，持股量由5.94%增至6.09%。
●中國銀行(03988)於周四獲中國中信金融資產管理股份在場內增持8.02億股，每股均價約4.54元，H股持股量由13.11%增至14.07%。
●豐展控股(01826)公布，與粵德偉世控股訂立不具法律約束力的諒解備忘錄，以探討新能源領域的潛在戰略性合作，尤其是專注於東南亞市場的新能源系統及可行性研究。
●中國黃金國際(02099)今年首季股東應佔溢利8,501.3萬美元，按年由虧轉盈；每股盈利21.45美仙，不派息；另公司建議委任香港立信德豪會計師事務所為新任核數師。
●新火科技(01611)發盈警，預期截至今年3月底止半年將錄得淨虧損不少於1,000萬元，較去年同期賺約1.01億元由盈轉虧。
●香港金融管理局宣布，當局根據外匯基金諮詢委員會轄下管治委員會的建議，批准延長副總裁李達志的任期至正常退休年齡後兩年，今年10月生效。
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