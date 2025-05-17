Coinbase被SEC查 涉誇大用戶數量

美國最大加密貨幣交易所Coinbase下周一開盤前被正式納入標普500指數，成為首家進入該指數的加密交易平台，可謂加密貨幣市場發展的一個里程碑。之不過，此前Coinbase卻遇到不少負面消息，包括周四披露遭黑客盜取客戶資料，面臨1.8億至4億美元（約14億至31.2億港元）損失，另昨日有報道指，該企遭美國證券交易委員會（SEC）調查，指其涉嫌誇大用戶數量。

據報，SEC官員早已開始調查Coinbase在2021年上市時、曾聲稱擁有逾一億個經核實用戶，認為Coinbase一直沒有提供證據，確認有關數據的真確性，有誤導之嫌。Coinbase兩年前已停止使用相關數據，而其法律顧問Paul Grewal回應稱，將配合執法部門的調查，強調SEC關注的是一個已經兩年沒有使用的數據，有信心調查不會持續下去。

遭黑客勒索 恐損失31億 此外，周四Coinbase透露，5月11日收到來歷不明的電郵，稱掌握其部分客戶帳號訊息及公司內部文件，包括客戶系統服務及管理資料。對方勒索2,000萬美元，以換取不公開有關資料。Coinbase已拒絕對方要求，並與執法部門合作調查事件。

根據調查，網絡黑客聘用一些組織，針對Coinbase美國境外的後勤員工進行賄賂，從而取得有關資料。公司估計，可能要付出高達31.2億元始能解決問題，並導致「小部分」客戶帳戶資料及內部文件被盜取，已懸紅2,000萬美元緝拿該批網絡黑客。