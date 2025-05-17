卡地亞母企上財季收入452億增7%

擁有卡地亞（Cartier）、伯爵（Piaget）等珠寶名錶品牌的瑞士公司歷峰集團（Richemont）公布初步業績，截至今年3月底止第四財政季度，按穩定匯率計（下同）總銷售額按年增長7%至51.72億歐元（約452.91億港元），其中亞太區（除日本外）為該企營業分區中唯一一個銷售下跌地區，主要因為中國對名錶需求下降。

華需求弱 亞太銷售挫7% 上季歷峰在歐洲、美洲、日本、中東和非洲4個分區的銷售額均錄雙位數的按年增長，當中日本更升22%至5.08億歐元。美洲銷售亦增16%至12.49億歐元，為第二大貢獻地區。亞太區雖然是貢獻最大，銷售達17.88億歐元，但按年跌7%。

主席魯珀特（Johann Rupert）在業績報告內表示，正如在去年11月時的中期報告所述，全球名錶市場增長放緩，影響了銷售，特別是中國需求疲軟所致。他又稱，持續的全球不確定性將繼續需要強大的敏捷性和紀律性，又認為歷峰集團擁有堅實的基礎，能夠長期持續創造價值。

如以整個年度計，亞太地區銷售額更下降13%，主要是因為內地、香港和澳門的銷售額共計下降23%所致，反映內需疲軟，以及人們到海外的支出增加。相對地，日本連續第三年成為增長最強勁地區，全年銷售額增幅達25%，這得益於強勁的內需和旅遊需求，後者部分受到日圓貶值的推動。

歐3月對美貿易順差升1.4倍 歐洲經濟數據方面，歐洲統計局公布，3月歐元區貿易順差初值為368億歐元，去年同期為228億歐元順差。其中，對美國貿易順差為407億歐元，按年顯著上升1.43倍，為歐洲第一大貿易夥伴。對中國貿易逆差307億歐元，擴大38.91%，總量為繼美國、英國、瑞士之後第四大貿易夥伴。