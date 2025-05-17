惠譽列台5壽險企負面觀察名單

新台幣年初至今升值約8%，不利出口外，連金融公司持有美國資產的成本亦上漲。信貸評級機構惠譽發表報告，將台灣5間大型保險公司「保險財務實力」（IFS）置於「負面觀察名單」，以反映新台幣大幅升值後，保險公司的資本和收益風險，以及業務風險狀況均上升。考慮因素包括外匯對沖成本大增，因保險公司持有大量美元固定收益資產和新台幣短倉，而新台幣未來仍有可能升值。

美元資產對沖成本飆 上述5間台灣保險公司分別為國泰人壽、富邦人壽、凱基人壽（IFS評級俱為「A」），另外亦有南山人壽（IFS「A-」），以及台灣人壽（IFS「BBB+」）。同日，惠譽將新光人壽保險（IFS「BBB」）列入評級觀察變化名單，並確認安達人壽台灣的IFS「AA-（twn）」，展望為穩定。

該行進一步解釋，台灣人壽保險公司因貨幣錯配，令信貸風險加劇。這些公司將其相當一部分新台幣負債投資於美元資產，導致嚴重的貨幣錯配。儘管保險公司已對大部分資產負債表錯配進行對沖，但惠譽認為，由於對沖成本飆升，這項策略面臨壓力，而未對沖的部分將繼續面臨劇烈的貨幣波動。雖然暫時尚未看到退保數量增加，但該行認為這仍然對保險公司的信用狀況構成風險。

該行預計，評級觀察將在未來3至6個月內解決。主要考慮因素包括惠譽需要更新其對台灣人壽保險業未來面臨的新台幣兌美元匯率波動的預期，特別是考慮到當前的貿易和經濟環境，人壽保險業可能採取的應對此類波動風險的策略，以及其資本化和盈利狀況的相應變化。

新台幣兌每美元昨日曾升0.09%至30.134；港元兌新台幣曾報3.8587。