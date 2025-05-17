新加坡上月非石油出口升12.4%

新加坡統計局昨公布，當地上月非石油出口（NODX）按年升12.4%，遠勝市場預期升4.3%，增速也較3月的5.4%更快，累計首4個月升幅為5.6%。該局強調，正積極監測全球關稅形勢，必要時對全年出口增長作出修正。

在4月份，新加坡電子和非電子領域的出口均見增長。其中，電子產品出口按年大增23.5%，升幅高過3月的12.2%，而個人電腦、積體電路和磁碟媒體產品出口，分別增長1.24倍、23.3%和33%。非電子產品出口方面，按年增幅為9.3%，主要受非貨幣黃金、舶船構造和特殊機械出口上升所帶動。

按地區劃分，上月新加坡對印尼、台灣、南韓和香港的出口均錄升幅，反之對中國、馬來西亞和美國的出口減少。轉口貿易也在電子和非電子出口的帶動之下，增幅顯著擴大至39.4%。

星航向員工發7.45個月花紅 另邊廂， 在全球各地旅遊貨運全面復常下，新加坡航空擬向員工派發約7.45個月花紅，惟低於去年度的7.94個月。不過，該企提及，航空業仍面對不少挑戰，包括關稅政策、貿易緊張，以及經濟和地緣局勢不確定性因素等，將影響消費者及企業信心，從而潛在影響客運及貨運業市場的發展。

新加坡航空最新公布截至3月底止的全年業績，去年多賺3.85%，至27.78億新加坡元的紀錄新高，當中涉及11億坡元的特殊收益。期內營業額也錄195.4億坡元的新高，升2.77%，EBITDA（除息、稅、折舊及攤銷前盈利）為57.41億坡元，增1.65%，擬派末期息每股0.3坡元，全年派0.4坡元。

此外，馬來西亞昨公布首季國內生產總值（GDP）數據，按年增長為4.4%，低於市場預期的4.5%。以季度經季節性調整後的基礎計算，首季GDP增長0.7%，按季有所改善。