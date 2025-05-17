日GDP首季縮 遜預期

食品漲價消費低迷 出口轉跌經濟危 日本近季經濟收縮程度大於預期！日本內閣府公布，今年首季當地國內生產總值（GDP）年化率為收縮0.7%，不單是3季增長後突然收縮，也遠遜於市場預期降0.2%，且相較去年第四季的增長2.4%大為逆轉。本次收縮原因遍及內需和出口，而美國是在4月才公布「對等關稅」，種種迹象都暗示本季日本經濟可能危危乎！

佔日本GDP約60%的個人消費表現低迷，與上一季相比基本持平，主要由於米和蔬菜等食品價格上漲，令民眾難以放心消費；資本投資則超出預期增長1.4%，為連續4個季度向好；出口卻在4個季度以來首次收縮，降幅0.6%，當中儘管汽車銷量增加，但這可能是搶在美國新關稅之前趕緊出貨的現象。但日本官方卻派定心丸說：「平均而言，日本經濟仍處於逐步復甦階段」，本次GDP數據「不足以推翻我們的中長期增長預期。」

短期難加息 Yen或貶 日本生命保險基礎研究所首席經濟學家上野剛志坦言：「無論美國徵收何種關稅，日本經濟都處於弱勢」，相信目前當地經濟惡化的情緒，將會明顯地體現在4月之後的統計數據。第一生命經濟研究所經濟調查部高級執行經濟學家新家義貴亦指，展望今年第二季日本經濟可能會再次萎縮，關鍵因素亦為關稅衝擊，而本次GDP數據或導致呼籲增加財政支出的聲音愈來愈多。

日本股市在疲弱的GDP數據之下，昨日初段曾跌0.7%，其後回穩。日經平均指數全日僅微跌不足兩點，收報37,753點，總結全周累升0.6%，為連續5周上升。東證指數昨日收升一點至2,740點，全周累升0.2%。岩井Cosmo證券投資調查部長有沢正一表示，在一系列強於預期的企業財報之後，企業前景的樂觀情緒，吸引投資者重新回到股市。同時，企業公布高於預期的股票回購，對市場也非常正面。

日圓兌每美元昨日稍升，曾報145.551，每百日圓兌港元曾報5.369。德國商業銀行外匯分析Volkmar Baur表示，總體而言，日本第一季度增長疲弱、與美國的貿易持續高不確定性，以及通脹更多由特殊因素而非結構性發展驅動，短期內日本央行再次加息的可能性不大。「我們仍然預計日圓在未來幾個月將略微貶值。」

瑞銀三井住友信託財富管理看得更淡，該行駐東京區域投資總監青木大樹日前表示，日本有錢人對當地經濟前景非常憂慮，部分原因是他們仍未走出1990年代初大跌市的創傷，並持有大量現金。

JDI連蝕11年將裁員逾半 企業消息方面，日本老牌中小型液晶面板大廠「日本顯示器」（Japan Display Inc., JDI）宣布，由於公司連續11年錄赤字虧損，將在日本國內裁減1,500名員工，以該企在日本員工2,600名計，即佔比逾半。同時，身兼董事長及執行長的Scoot Callon將為業績欠佳承擔經營責任，從6月1日起辭去執行長職務。另公司接下來將提供員工自願優惠退休方案，目標要藉此縮減人力，每年減少約1,350億日圓人事成本。

日本上季GDP意外收縮