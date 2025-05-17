華僑銀行續看好中港東盟經濟

中美關稅戰暫時「休戰」，華僑銀行集團行政總裁黃碧娟認為，集團在大中華區和東盟的多元化定位有助應對關稅的不確定性，過去一段時間區內客戶已陸續分散供應鏈，相信可減少影響；又指目前內地、香港，以及東盟地區經濟仍有增長，繼續看好區內經濟前景。

15億投資年內完成一半 黃碧娟表示，中美貿易糾紛最大影響是潛在的貸款需求，雖然現階段難以預測談判最終結果，但過去兩周的情緒稍為緩和，對集團表現保持審慎穩定的看法；相信集團處於正確位置，目前該行資本充足，亦做好準備應對更艱難時期。

她提到，集團正處於高速增長階段，不會因現時的不明朗因素而暫停投資或擴充，強調保留人才和優化生產力才是重點，未來集團亦會繼續增聘人才。該行去年宣布，3年內將額外投資15億元，用於發展數據中心、辦公室改造等。黃預期，今年底前將完成首部分50%的投資，餘下的一半於明年底前完成。

內房方面，內地當局就房地產行業推出多項政策，現時市場情緒變得更為積極，相信最壞時刻已過。不過仍需時間解決行業問題，料相關復甦將不會是急速反彈。

上季香港澳門收入增14% 該行大中華區總裁及華僑銀行香港行政總裁王克表示，首季香港及澳門地區收入按年增長14%至19億元，其中與東盟地區的業務收入增17%；高淨值客戶的「宏富理財」香港及澳門客戶數目按年增長30%，內地客戶更飆60%。

旗下私銀業務、新加坡銀行私人銀行總監（大中華區）及香港分行行政總裁陳偉名說，雖然美國對等關稅推出後資本市場出現沽壓潮，但觀察客戶動用現金趁低吸納，買黃金及優質股票，反映高端客戶過去兩年側重現金，現有足夠彈藥作長線投資；又指不明朗環境更有利業務增長。該行首季資產管理規模（AUM）按年增20%，並在去年底提早完成擁有500名客戶經理目標。