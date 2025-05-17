華首季數字產業收入8.5萬億

相關基礎設施持續升級

此外，中國數字基礎設施持續優化升級。截至3月底，已建成5G基站數量有439.5萬個，86個城市啟動萬兆光網試點部署。另重點行業運行平穩，規模以上計算機通訊和其他電子設備製造業增加值按年增長11.5%。內地手機出貨量按年增長3.3%，連續7個季度保持正增長，智能可穿戴設備、無人飛行器、智能車載設備行業收入均實現兩位數增長。軟件業完成業務收入3.1萬億元，按年增長10.6%。