華首季數字產業收入8.5萬億
內地工業和信息化部最新稱，中國首季數字產業實現業務收入錄8.5萬億元（人民幣‧下同），按年增長9.4%，增速較上年同期提升4.4個百分點，期內實現利潤總額5,721億元，按年多7%，主因指標增速加快，創新成果加速湧現。
相關基礎設施持續升級
此外，中國數字基礎設施持續優化升級。截至3月底，已建成5G基站數量有439.5萬個，86個城市啟動萬兆光網試點部署。另重點行業運行平穩，規模以上計算機通訊和其他電子設備製造業增加值按年增長11.5%。內地手機出貨量按年增長3.3%，連續7個季度保持正增長，智能可穿戴設備、無人飛行器、智能車載設備行業收入均實現兩位數增長。軟件業完成業務收入3.1萬億元，按年增長10.6%。
在政策推動下，電子資訊製造業固定資產投資按年增長10.5%。隨着「人工智能（AI）+」加速應用賦能，科技企業加速推出AI眼鏡等智能硬件，AI手機、電腦出貨量佔快速提升。重點領域製造業企業接入大模型，推動生產製造、產品體驗、售後服務等關鍵環節效能提升。
人人做記者
爆料方法 :
爆料熱線：
(852) 3600 3600
傳 真：
(852) 3600 8800
SMS：
(852) 6500 6500
電 郵：
MMS：