恒大清盤人要求債權人提交債權證明
已停牌逾15個月的中國恒大(03333)昨交代清盤進展，根據香港法院上月發出的指示令，清盤人昨已就此發布通告要求自認為恒大債權人提交債權證明表，並向有意擔任可能成立審查委員會委員的人士索取意向書，期限為今年6月13日下午6時或之前。
近日負面消息纏身的富力地產(02777)4月銷售報捷，總銷售收入按年升76.62%至約13.6億元（人民幣‧下同）。今年首4個月累計，富力總銷售收入約41.3億元，亦比去年同期多18.67%。
標普料內地今年新盤跌價1%
不過，瑞銀亞洲經濟研究主管及首席中國經濟學家汪濤仍預計，今年房地產銷售和投資均下降5至10%，基建投資和居民消費增長可能略好於去年，並料今年整體居民消費價格指數（CPI）為負0.3%，價格低迷壓力持續。
國際信貸評級機構標普亦發報告提醒，今年內地房地產市場可能趨於穩定，料今年內地一手樓售價將小幅下跌1%，一手樓銷量可能減2%。中國政府今年將更重視房地產市場，這對貸款機構來說是好消息。然而，情況還未完全明朗，甚至警告房地產市場回穩並非解決內銀行業問題的萬靈丹，特別是看到經濟復甦滯後的二、三線城市所在區域性銀行仍面臨挑戰。
另碧桂園地產指，由於未能按時披露2024年中期報告，上交所及深交所對該企及時任董事長楊惠妍等人予以公開譴責的處分，並記入誠信檔案。
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