中國動力電池裝車量增52% 寧德時代佔比降

中國乘用車市場信息聯席會公布4月新能源車鋰電池市場分析，期內動力電池裝車量為54.1吉瓦時（GWh），按月下跌4.3%，惟按年增長52.8%。其中，三元電池裝車量有9.3GWh，佔總裝車量17.2%，按月和按年各跌7%和6.3%；磷酸鐵鋰電池裝車量44.8GWh，佔總裝車量82.8%，按月下降3.8%，按年增長75.9%。

全球電動車發展如日中天之際，英偉達（Nvidia）據報尋求在上海設立研究中心，從而滿足美國政府限制所需的複雜技術要求。據悉，上海團隊將致力全球研發項目，包括晶片設計驗證、現有產品優化以及自動駕駛等行業重點研究。