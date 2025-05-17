中國動力電池裝車量增52% 寧德時代佔比降
中國乘用車市場信息聯席會公布4月新能源車鋰電池市場分析，期內動力電池裝車量為54.1吉瓦時（GWh），按月下跌4.3%，惟按年增長52.8%。其中，三元電池裝車量有9.3GWh，佔總裝車量17.2%，按月和按年各跌7%和6.3%；磷酸鐵鋰電池裝車量44.8GWh，佔總裝車量82.8%，按月下降3.8%，按年增長75.9%。
比亞迪斥21億設歐洲總部
另邊廂，比亞迪股份(01211)最新宣布將會在匈牙利設立歐洲總部。董事長王傳福在布達佩斯與匈牙利總理會面後指，集團將於匈牙利設立歐洲總部，以加強歐洲市場布局，提升服務效率。此外，比亞迪將進一步擴大全球業務版圖，推動新能源汽車產業國際化發展。今次比亞迪將其歐洲總部設於布達佩斯，料可創造2,000個就業職位，投資額逾21億元。
全球電動車發展如日中天之際，英偉達（Nvidia）據報尋求在上海設立研究中心，從而滿足美國政府限制所需的複雜技術要求。據悉，上海團隊將致力全球研發項目，包括晶片設計驗證、現有產品優化以及自動駕駛等行業重點研究。
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