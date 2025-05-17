內地穩人幣 後市望偏強

瑞銀花旗升全年GDP預測 官價創逾一個月高 中美關稅對經濟景氣事關重大，雙方衝突暫歇，換來本周投行摩根大通、瑞銀、高盛及花旗等紛紛上調中國今年經濟增長預測，更提振人民幣匯價急升。昨日由官方開出的人民幣中間價報7.1938兌每美元，按日升25點子，創4月3日後新高，足見中央穩定匯率預期的方針未變，瑞銀分析指，鑑於近期中美貿易戰緩和，人民幣匯率可能更趨向偏強區間。

今季出口預期獲上調 瑞銀全球投資銀行部副主席李鎮國昨指，若未來3至4個季度美國對華加徵關稅維持目前20%（芬太尼管控相關）及10%的所謂對等關稅、且無進一步升級，該行估算，關稅加徵對中國國內生產總值（GDP）增長的拖累可能為一至1.5個百分點，全年GDP增速將達3.7至4%，雖低於過去5年平均值，但遠高於美歐等主要經濟體。

花旗也採取了上調內地GDP預期的行動。該行指，隨着貿易緊張局勢緩解，再次上調今年內地經濟增長預測至4.7%，即恢復美國公布對等關稅措施前的預測；第二季經濟增長預測亦由4.1%，大幅上調至5%。且目前中國再推大規模刺激措施的緊迫性已大大降低，政策料重回今年3月重量級會議時的設定。

對於本季中國出口預測，花旗亦由原本估跌6.5%，大幅上調至增3.6%，惟今年下半年到明年上半年出口增速或放緩。該行相信，美國對華徵收20%的芬太尼管控關稅，有望在未來3個月內暫停甚至取消，並料中國可能進一步向美企開放市場，特別是在服務領域。

不過，外媒一項對分析師和投資者的調查卻指，90天休戰後，美對華關稅稅率很可能維持在30%至今年底，這樣的關稅水平仍足以在中期內抑制美國自華進口規模約70%水平。據預估中值，如果中美達成最終貿易協議，關稅稅率可能降至20%。

估年內再減息0.3厘 部分投行如摩根士丹利、野村及澳新銀行尚未調整內地經濟年度預測，但大多稱第二季以至今年的預測具有上行風險。國際信貸評級機構標普認為，中美迅速大降關稅令市場感意外，雖然會對信貸條件及經濟表現有些正面影響，但影響或只屬暫時性，故暫不會調整經濟增長預測。

考慮到內地經濟的挑戰，瑞銀認為，在通縮壓力持續和不確定性高企的情況下，繼5月初降低政策利率0.1厘後，估計人行年內將再降息0.2至0.3厘。今年人民幣兌每美元匯率料維持在7至7.5區間波動，為市場提供穩定貨幣環境。花旗則料，下半年只會降息0.1厘及降準0.5個百分點。

人行本周收水3501億 人行周五在公開市場開展1,065億元（人民幣‧下同）的7天期逆回購操作，向市場淨投放295億元，以逆回購口徑計，一周累計「收水」3,501億元。此外，周四到期的1,250億元中期借貸便利（MLF），按慣例或順延至本月26日再作MLF續做安排。

受惠穩匯信號，在岸及離岸人民幣匯價昨日穩中有升。下午4時半在岸價收報7.2037兌每美元，按日轉升95點子，一周累漲約0.5%；離岸人民幣也守穩7.2算。滬深股市3大指數繼續回調，滬綜指全日收跌0.4%，報3,367點；深成指及深圳創業板指數各挫0.07%及0.19%，一周計，3大指數續升0.76%、0.52%及1.38%，深創指更連漲4周。

多家大行調升中國經濟增長預測