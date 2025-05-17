阿里挫逾4% 麥格理仍撐逢低吸納
阿里巴巴(09988)去年第四季業績遜市場預期，遭券商下調目標價，拖累昨日股價一度急瀉6.67%，低見120.3元，收市跌幅縮窄至4.26%，報123.4元。其實，券商普遍仍看好該公司前景，其中麥格理更重申予「跑贏大市」評級，並建議逢低吸納。
多家券商下調目標價
大和削阿里巴巴目標價2.85%至170元，下調幅度最多，招銀國際及瑞銀分別調降目標價1.27%及1.13%。大和直言，公司持續加碼投資在即時零售業務「閃購」，可能在短期內引發市場憂慮；另為反映本地服務投資及競爭激烈，下調阿里今年及明年每股盈利預測1至2%，但同時認為在市場對人工智能（AI）大型語言模型需求增加，以及雲業務市佔率持續擴大的情景下，對其前景感到樂觀。
滙豐環球研究則認為，緊張的貿易局勢緩解、季度業績略差過預期，加上市場競爭加劇，公司承諾增加投資，令市場對其態度變得謹慎，近月股價的良好表現或有所喘息。不過，相信其客戶管理收入（CMR）和雲業前景穩健，將2026財年CMR增長預測從7%，進一步上調至8%，亦料雲端收入按年增長達20%。
麥格理就指出，阿里上季電商及雲智能業務增速加快，淘天的客戶管理收入增長較預期理想，而且留意到各行各業加快AI的應用，特別是傳統行業的需求強勁，相信首財季核心廣告將受惠AI變現，料2026財年CMR年增長達14%，上調目標價3.4%至182.3元。
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