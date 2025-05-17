阿里挫逾4% 麥格理仍撐逢低吸納

多家券商下調目標價

大和削阿里巴巴目標價2.85%至170元，下調幅度最多，招銀國際及瑞銀分別調降目標價1.27%及1.13%。大和直言，公司持續加碼投資在即時零售業務「閃購」，可能在短期內引發市場憂慮；另為反映本地服務投資及競爭激烈，下調阿里今年及明年每股盈利預測1至2%，但同時認為在市場對人工智能（AI）大型語言模型需求增加，以及雲業務市佔率持續擴大的情景下，對其前景感到樂觀。