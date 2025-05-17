寧德上市日即推衍品准沽空

寧德的月度期權上市日同日推出，而每周期權合約則將於6月2日推出。衍生權證方面，暫時有7家發行人參與，共推21隻，全部是認購證（Call輪），滙豐銀行、中銀國際、華泰金融、麥格理銀行及花旗各推3隻，星展推兩隻，法興則最多，有4隻。

海天調味食品傳通過聆訊 「A+H」企業陸續有來，在上海上市的調味品生產商海天調味食品已在3月獲中國證監會「開綠燈」，市傳昨日已通過聯交所上市聆訊，目標在港集資10億美元。

另據外媒報道，在深圳上市的養豬公司牧原股份已就在港上市委聘投資銀行，包括中信証券、高盛及摩根士丹利，早前有傳其計劃集資最少10億美元。此外，內地生物科技公司百力司康正考慮來港上市，並已與顧問合作，或至少集資1.5億美元。

儘管集資活動活躍，但個別本港銀行同業拆息（HIBOR）又跌過。與樓按相關的1個月拆息再跌穿1.3厘水平，報1.29厘，按日跌52點子。隔夜拆息連升第二日，報0.06厘，按日升4點子；反映銀行資金的3個月拆息報2.19厘，按日升76點子。