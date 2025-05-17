美的中通染藍 成分股增至85隻

恒生綜合指數納3隻半新股

中通快遞於上次季檢已進身成為國企指數成分股，今次「染籃」，比重0.44%。至於美的集團已在去年12月成為科技指數成分股，將佔恒指比重0.33%。截至4月底，有222.4億美元（約1,734.72億港元）被動式追蹤恒生指數資金，按此推算，將分別有7.63億元及5.72億元資金流入中通及美的。