美的中通染藍 成分股增至85隻
恒生綜合指數納3隻半新股
中通快遞於上次季檢已進身成為國企指數成分股，今次「染籃」，比重0.44%。至於美的集團已在去年12月成為科技指數成分股，將佔恒指比重0.33%。截至4月底，有222.4億美元（約1,734.72億港元）被動式追蹤恒生指數資金，按此推算，將分別有7.63億元及5.72億元資金流入中通及美的。
港股周漲477 連升5星期
回顧昨日港股表現，恒生指數低開204點後，跌幅逐步擴大，一度低見23,190點，最多挫262點，收市報23,345點，跌108點，兩連跌。不過，全周埋單計，升477點或2.09%，連揚5周。
國企指數跌41點或0.48%，報8,468點；科技指數跌16點或0.31%，報5,281點。全日成交額按日縮4.74%至1,907.8億元，南下「北水」轉淨買入10.95億元。
瑞銀全球投資銀行部副主席兼亞洲企業客戶部聯席主管李鎮國預期，美國聯儲局將於今年7月啟動減息周期，全年共減3次；利率環境轉向寬鬆將為股票及債券市場注入正面動能，故維持恒指年度目標24,500點不變。
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