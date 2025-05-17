聯合國削全球經濟預測 道指早段反覆

美國關稅政策以及貿易緊張局勢下，聯合國報告最新預測全球經濟今、明兩年增長趨緩。報告估計，全球經濟今年增速僅為2.4%、明年增速2.5%，各自較1月報告下修0.4個百分點。聯合國經濟和社會事務部經濟分析與政策部門主管Shantanu Mukherjee直言，現在是全球經濟的緊張時期。

報告又估計，美國的經濟增長將大幅下降，增速從去年2.8%降至今年的1.6%。更高的關稅和政策不確定性預計將對私人投資和消費造成壓力。另邊廂，摩根大通行政總裁戴蒙警告，關稅影響持續衝擊全球經濟，儘管他希望美國可以避過衰退，但目前仍不能夠排除衰退的可能。

美上月消費信心遜預期 最新數據顯示，美國4月密歇根大學消費信心指數報50.3，低過預期。另外，美國4月新屋動工按月升1.4%，至以年率計136.1萬間；同月建築批核按月跌4.7%，至以年率計141.2萬間。同月的進口價格指數按年升0.1%，反映出通脹壓力未算嚴重。

美股3大指數於周五早段反覆，道指曾升69點，報42,392點；標指升13點，報5,930點；納指升59點，報19,171點。

Meta傳研發AI模型遇阻 半導體刻蝕設備供應商應用材料公布截至4月27日止一季業績，季度收入按年增長6.83%至71億美元；經調整淨利潤按年升11.23%，達到19.4億美元。該公司指引本季收入約72億美元，其股價早段曾挫6.77%。

另外，有傳Meta正在研發的旗艦級人工智能（AI）模型Behemoth遇上阻滯，原定於6月發布的計劃已經推遲。Meta股價曾跌2.41%。