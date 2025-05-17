美傳警告港銀勿助伊朗交易石油

美國財政部負責亞洲事務的副助理部長Jesse Baker據報率團於4月7日與香港多家銀行會面，外媒報道指，會晤期間，美方警告香港銀行業界不要為伊朗向內地運送石油提供便利，和減少其他相關的非法交易資金流，並上報以非美元貨幣進行的可疑交易。

報道指，滙豐、渣打、中銀香港等銀行的代表出席會議。這並非美國財政部首次派代表與香港銀行界進行會談，但此次對伊朗的關注屬新事項，過往會談主要聚焦俄羅斯問題。據悉，一些在香港註冊的公司幫助伊朗向內地出售石油，而美國此前亦宣布針對相關行動的制裁。

美國財政部代表團還到訪馬來西亞及新加坡，告訴當地的金融和海事部門，美方將加大對伊朗石油行業施壓。而內地是伊朗出口石油的最大買家。大宗商品追蹤平台Kpler數據顯示，4月有近610萬噸伊朗原油運抵中國獨立煉油廠。

不希望Apple印度建廠 另外，美國總統特朗普此前表示，與蘋果公司（Apple Inc.）行政總裁庫克（Tim Cook）溝通，指不希望Apple產品在印度生產及在當地大興土木；更聲稱Apple將提高其在美國的產量，但沒有透露更多細節。

特朗普批評，美國多年來一直在忍受Apple在中國建造的所有工廠，現時則改在印度建廠，希望Apple能夠改為在美國建廠，將生產重點轉向美國。話雖如此，事實是，中國的iPhone生產廠房都是由富士康、和碩等第三方公司所有，Apple本身不擁有任何大型生產廠房，所有大量生產都是外判予第三方供應商。