股神保守為上 掟銀行股

大鱷貝瑞去季近清倉股票 掃認沽期權料大賺 股神巴菲特於本月初正式宣布，將於今年底退休。由他掌舵的控股公司巴郡，在最新公布的13F美股持倉披露文件中，公開截至今年3月底止的持倉。在即將退休之前，巴菲特於上季未有買入新的股票，反而繼續減持其主要持倉美國銀行（BofA），並且清倉花旗、巴西的數碼銀行Nu Holdings，整體配置仍以保守為主。另邊廂，著名大鱷貝瑞（Michael Burry）上季幾乎清倉所有股票，並買入大量美國科技股、中概股的認沽期權，對應的股票空倉名義價值達到1.86億美元（約14.5億港元），料在4月初的大跌市中獲利甚豐。

巴郡增持二三線股票 從這些投資名宿的持倉變化可見，早於4月美股大跌之前，他們已提前開始行動。巴菲特的巴郡在較早前公布的業績中亦披露，其持有的現金總額再創新高。而最新的13F文件亦證實巴郡繼續賣股套現的行動，少數獲股神繼續增持的股票，都是二、三線股票，比如經銷泳池用品的Pool Corp、酒精飲品公司星座集團、飛機零件公司Heico等，而且增持所花的資金甚少。

相比之下，巴郡清倉的花旗、Nu Holdings，以去年末股價推算，涉及的價值達到10.3億美元及4.16億美元；而減持的美銀股票亦達到21.36億美元。

另邊廂，貝瑞旗下的Scion Asset Management於上季清倉阿里巴巴、京東、拼多多等股票。不僅如此，他甚至反手買入了大量阿里、京東、攜程集團的認沽期權，做淡這些中概股。而除了中概股之外，他亦買入英偉達（Nvidia）的認沽期權，對應名義倉位90萬股。值得一提的是，在幾乎清倉所有股票後，他唯一持有的正股只有Estee Lauder，並且在上季持倉翻倍至20萬股。

同樣是金融大鱷的索羅斯，其家族辦公室索羅斯基金管理（SFM）的倉位複雜得多，比如大量買入太陽能股First Solar的認購期權、在持有聯合健康正股的同時又持有該股的認沽期權。而一些中概股如阿里巴巴，SFM原先同時持有正股、認購及認沽期權，但在上季又將3者都清倉，這種做法很可能是一些跨期權交易策略、套利交易策略，單純從季度的13F文件中，很難判斷到底是甚麼操作。

美股基金單周吸千億 展望後市，隨着美股的反彈，市場情緒似乎有所改善，資金亦開始重新加注美股。根據倫敦證券交易所旗下理柏的數據，於截至5月14日止一周內，美國股票基金錄得128.6億美元（約1,003億港元）的淨流入，是4月9日以來首次錄得正資金流。與此同時，美國貨幣市場基金淨流出94.3億美元，而前一周淨流入288億美元，反映出投資者風險偏好明顯改變，不再覺得「現金為王」。

巴菲特即將退休，旗下投資旗艦巴郡上季持有的現金總額再創新高。 巴郡首季主要美股持倉 道指年內走勢