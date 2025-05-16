股市估市：資金撐市 恒指短線挑戰23967

港股踏入「五窮月」，但完全沒有「窮」的感覺，反而每周也有意想不到的驚喜。上周內地突然使出多箭齊發的救市措施，令恒生指數曾升穿23,000點水平，惜後勁不繼，恒指一度退守23,000點。投資者可能仍存戒心，但踏入本周，相信又可鬆一口氣。

事緣另一個萬眾期待的畫面終於出現，中美經貿高層會談後，周一發表聯合聲明，雙方同意周三起，暫時降低針對對方入口產品的關稅，一起將關稅降低115%，為期90天，下調後美國對中國關稅由現時145%降至30%，中國對美國關稅亦由125%降至10%。

貿戰降溫 受累股翻身 儘管市場之前屢傳中美雙方短期內會有下調關稅的可能，而下調幅度明顯優於外界預期，兩國並同意建立經貿磋商機制，消息一出，即時令中美貿易戰氣氛緩和，預期雙方代表數周後再次會談，討論更詳細的貿易協議。在此消息刺激下，港股周一出現久違的急升，升幅一度超過800點，高見23,685點，成交額更急增至逾3,200億元；直接受惠的出口股及紡織股普遍上揚，升幅達5至9%。航運股及手機設備股亦全線上揚，其中手機設備股升幅更高達15至18%，可謂一洗貿易戰後頹風。

不過，部分投資者可能認為連續兩周均有利好消息刺激港股升勢後，預期好消息短期已出盡，加上美方一向處理中美貿易戰「話打就打、話停就停」的作風略帶兒戲，大家對狂人總統特朗普出爾反爾的態度仍記憶猶新，相信未來狂人會繼續以不同形式，再度令貿易戰升溫，因此周二恒指回吐441點。不過，周三北水突然又加強力度，恒指再度發難，大升532點收市，連23,600點心理關口亦衝破，氣勢突然又再度回來。

儘管中美貿易戰終於達成暫時休戰協議，惟這協議只是90天，投資者憂慮這段期間仍有變數屬人之常情，因而市場出現逢高必沽的情況，相信未來仍會持續，可能會令恒指走勢較為飄忽。

內險追落後 留意國壽 值得慶幸的是，在內地連環使出救市措施後，從數據來看，內地經濟情況已顯著改善。同時近日本港銀行同業拆息（HIBOR）全線下跌，在低息環境下，相信令資金流動性更充裕，繼續有利股市發展；如無意外，港股在資金帶動下，有力挑戰23,967點高位。

耀才證券執行董事兼行政總裁 許繹彬（作者為註冊持牌人士，並無持有上述相關股份權益）