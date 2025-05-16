專家睇市：中美停戰助力全球股市回暖

在各種壓力下，特朗普政府對關稅政策開始軟化，尤其與中國經貿談判更有突破，同意在接下來的90天內下調雙邊加徵的關稅。中美關稅問題現曙光，全球股市幾乎已收復特朗普對等關稅引起的暴跌失地。

特朗普執意擴大關稅戰爭，讓市場擔憂美國國內通脹再起。由於對通脹展望仍有不確定性，恐怕也會讓美國聯儲局延後重啟減息步伐。近期公布的美國通脹數據顯示，總體經濟指標明顯轉差，其中消費者信心指數持續惡化，ISM製造業與非製造業採購經理指數（PMI）同步走低，房地產市道未見好轉，加上今年第一季國內生產總值（GDP）出現負增長，只有部分消費品因民眾擔心進口關稅而獲提前購入，讓銷售逆市上升。

特朗普政府自關稅戰展開，民調滿意度持續創新低，其政策反覆無常讓全球多國不得不站在同一陣線，甚至傾向與中國靠攏。股市經歷「非經濟」突發事件而大幅重挫，再因為「政策更改」而再劇烈反彈。雖然暫未能決定誰是最終的市場主控國，但可以肯定，全球多國明白已不能像以往般只依賴美國這個市場。

AI領域發展趨勢不變 關稅談判現曙光，其中美國大型科技與半導體股領漲。中美關係回暖，加上沙特阿拉伯宣布將向美國投資一萬億美元，進一步提升市場信心。

另一方面，即使關稅戰引發市場對美國經濟前景憂慮，但雲端服務供應商致力發展人工智能（AI）領域的趨勢不變，美國科技巨企今年預估資本支出，皆維持先前預估水平及上調，顯示AI需求保持強勁，均有利相關企業股價後市表現。

國際金融財務策劃師學會委員 鄺紫珊