行業剖析：華IP經濟方興未艾有錢途

內地市場仍屬起步階段 據沙利文和灼識諮詢數據，包括數碼娛樂、玩具等產品，以及電影和主題公園等線下活動在內的泛娛樂行業，2024年預計近兩萬億元（人民幣‧下同）市場，潮玩市場2024年市場規模預計近900億元。灼識諮詢預計，潮玩市場未來3年複合年增長率（CAGR）為14%，2027年達到近1,300億元。故相信在相關前景下，IP衍生品消費需求和IP授權需求將持續旺盛。

對比早年美國、日本及香港於上世紀90年代左右迎來人均生產總值（GDP）突破一萬美元的時期，該等動漫和潮玩產業亦在該時段興起，故人均GDP或許可作為相關消費的參照標準。內地人均GDP在2019年超越一萬美元，現時或正來到「IP經濟」發展的起步階段，有很大潛力。

其中，泡泡瑪特2024年全年及今年首季業績表現亮眼，去年營收按年增長106.9%至130.4億元，今年首季度預計實現收入按年增長165至170%，其中中國收入按年增長95至100%，海外收入按年增長475至480%。同時2024年歸屬母公司淨利潤按年增長188.8%至31.3億元，經調整淨利潤按年增長185.9%至34億元，毛利率按年提升5.5個百分點至66.8%，經調整淨利率按年提升7.2個百分點至26.1%。近期發布的Labubu 3.0，料有望隨着「IP經濟」進一步發展。

此次戰略升級，料可進一步豐富集團以創新驅動IP生態發展的多元化業務布局，促進旗下3大業務的協同發展。若集團可實現IP生態系統協同效應持續強化，或可為長期穩健發展注入新動力。

香港股票分析師協會主席 鄧聲興（作者為註冊持牌人士，未持有上述股份）