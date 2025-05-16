公居屋市況：東頭二邨未補價賣50萬 16年低
未補價第二市場樓價隨大市回落，公屋做價創新低。黃大仙東頭（二）邨開放式戶，剛僅以50萬元轉手，成交價創項目約16年新低。
利嘉閣李嘉輝稱，上述為祥東樓低層8室，實用面積約145方呎，開放式間隔，新買家現居沙田，曾在新蒲崗上學，決定一筆過付款購入上址，呎價約3,448元。原業主於2021年以約26.48萬元購入，帳面獲利逾23.5萬元。根據香港房屋委員會資料，屋邨對上錄得低於50萬元成交，要追溯至2009年10月。
新居屋近日頻錄買賣。萬方地產葉搏麟指，火炭彩禾苑高層19室，實用面積約394方呎，第二市場叫價360萬元，放盤約兩個月，減價35萬元，區內公屋綠表客以325萬元購入，呎價約8,249元。原業主於2021年以約284萬元一手購入，約4年帳面升值約14.4%。
康山大兩房傳綠表475萬沽
居屋王鰂魚涌康山花園錄本月首宗未補價成交。消息透露，屋苑2座中層A室，實用面積約484方呎，屬「大兩房」間隔，成交價475萬元，呎價約9,814元。資料顯示，同座較低層同室單位，2019年售價達630萬元。
有買家購入已補價自由市場居屋收租。祥益盤嘉茵稱，屯門兆康苑K座高層2室兩房戶，實用面積約431方呎，累減14萬元，外區投資客以346萬元購入，呎價約8,028元，料租金回報達約4.2厘。
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