公居屋市況：東頭二邨未補價賣50萬 16年低

利嘉閣李嘉輝稱，上述為祥東樓低層8室，實用面積約145方呎，開放式間隔，新買家現居沙田，曾在新蒲崗上學，決定一筆過付款購入上址，呎價約3,448元。原業主於2021年以約26.48萬元購入，帳面獲利逾23.5萬元。根據香港房屋委員會資料，屋邨對上錄得低於50萬元成交，要追溯至2009年10月。