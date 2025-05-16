二手冧價：河畔傳售270萬高位瀉44% 好順意挫30%

二手住宅樓價高位回落，新界多個上車盤錄「冧價」交易，做價均低於「3球」。沙田河畔花園一個單位，市傳近日只以270萬元轉手，較2021年同類型單位高位成交價下跌逾44%。元朗好順意大廈高層單位剛以293萬元轉手，比2018年高位再低約30%。

河畔花園成交呎價最高曾逾兩萬元。市場消息透露，屋苑F座低層5室，實用面積約269方呎，市傳成交呎價僅約10,037元。資料顯示，撇除連天台單位，同座高層同室單位2021年最高以488萬元登記轉手，樓價已跌218萬元。

同區其他細價屋苑再錄蝕讓。消息指，偉華中心2座高層B室，實用面積約358方呎，剛以480萬元沽，呎價約13,408元，原業主持貨約5年，帳蝕118萬元離場。

Grand YOHO三房蝕35% 元朗5月交投轉旺，成交單位包括好順意大廈B座高層7室，實用面積約266方呎，同座較低層同室單位，2018年最高做價曾達416萬元，上址最新成交已跌123萬元，呎價約11,015元。而同區Grand YOHO本月暫錄約10宗買賣，屬全區最多，當中九成損手；該盤5座中層三房戶，最新以1,100萬元售出，呎價約13,942元，約5年帳貶逾35%。

屯門本月錄至少5宗低於300萬元成交。代理指，弦海中層M室，實用面積約187方呎，開放式設計，成交價237.6萬元，呎價約12,706元。原業主2018年底以逾338萬元購入，帳面跌價逾100萬元或約29.8%。

其他新界大型上車盤做價都較高峰回落。美聯梁葦姮表示，大埔中心2座低層A室，實用面積約409方呎，減價30萬元，同區換樓客以420萬元承接，呎價約10,269元。資料顯示，同座同室單位2018年曾以597萬元登記易手。

屯馬綫馬鞍山站上蓋新港城5月錄約4宗買賣。中原胡耀祖指，新港城F座高層3室兩房戶，日前議價後賣498萬元，呎價約14,734元。據了解，同類型單位2020年最高曾售650萬元。

百福花園7年勁貶36% 港島二手樓頻蝕賣。世紀21日昇蔡嘉駿稱，北角百福花園景福閣中層D室三房戶，減價40萬元，以520萬元沽出，呎價約8,710元，原業主於2018年6月以820萬元購入，約7年樓價帳面大跌約36.6%。消息指，同區維峯‧浚匯低層戶以355萬元沽，料屬項目低位，約6年帳面貶值約36.8%。

上車盤冧價成交實錄