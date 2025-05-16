豪宅成交：上林三房千六萬易手 13載仍輸百萬

樓價低位徘徊，傳統豪宅區錄持貨逾10年仍跌價個案，其中，大坑上林套三房單位連車位以1,600萬元易手，原業主買入約13年，帳面仍貶值約100萬元。

中原石修文表示，上述單位為2座中低層B室山景戶，實用面積約788方呎，連車位平均成交呎價約20,305元。據了解，新買家為本地客，心儀上址地段，見價錢合適即購入自用。原業主2012年以1,700萬元連車位買入，現時單位貶值約5.9%。

天悅閣690萬沽 貶值17% 南區亦有豪宅買入逾13年都要跌價。資料顯示，香港仔深灣9號2座中層B室，實用面積約1,258方呎，以約3,150萬元登記易手，呎價約25,040元。單位於2011年底以約3,211萬元買入，最新帳面跌價約61萬元。

另外，利嘉閣黃祥湧稱，西半山天悅閣中層單位，實用面積約422方呎，屬兩房間隔，原先以718萬元放售，有外區客睇樓後洽購，終以690萬元成交，呎價約16,351元。原業主在2020年以約835萬元買入單位，帳面損失約145萬元，跌幅約17.4%。

一號銀海售2055萬賺61% 豪宅交投轉旺。中原陳焯偉表示，奧運站一號銀海5座中層B室海景戶，實用面積約955方呎，套三房及工人套房設計，以2,055萬元沽，呎價約21,518元。單位逾19年升值約61%。

該行吳啟業透露，大埔康樂園11街單號屋，實用面積約1,214方呎，減價約200萬元，以1,800萬元沽，呎價約14,827元。單位約10年升值約11.2%。