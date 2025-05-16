Nicholson 2期頂層招標 蔚藍東岸夥代理推優惠
豪宅新盤具承接力，九龍倉集團(00004)及南豐集團合作的山頂Mount Nicholson第2期，首度推出頂層Penthouse特色單位招標。
根據銷售安排，項目將於下周三以招標形式推售B座Penthouse B室，單位實用面積4,217方呎，以四房四套房設計，附設3,112方呎天台，並設有私人電梯大堂。
皓日三房1200萬沽
此外，五礦地產(00230)旗下已屆現樓的油塘蔚藍東岸，聯同美聯物業推出端午節置業優惠，今日起至6月1日，經該行購入項目三房戶的首6名買家，可獲贈價值5萬元的「足金鯉魚」，優惠總值合共30萬元。
同屬東九龍現樓新盤恒隆地產(00101)牛頭角皓日，日前招標售出7樓A室，實用面積771方呎，三房套房設計，計及回贈折實售價約1,200萬元，呎價約15,570元。據悉，買家見近期市況開始明朗，購入作自住用途。
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