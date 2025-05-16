新盤趁旺搶攻吸客
SIERRA SEA 1B周日賣次輪 滶晨上樓書 或今月推
新地副董事總經理雷霆表示，SIERRA SEA第1B期日前加推的3號價單涉及288伙，緊接周日次輪推售385伙，其中376伙屬價單單位。樓市氣氛好轉，銀行同業拆息及按息回落，為市場注下強心針，而存款息口下調亦可推動資金流入樓市。
新地代理執行董事陳漢麟補充，加推單位涵蓋一房至三房戶，實用面積302至807方呎，折實價由319.51萬至1,048.81萬元，平均呎價約11,638元。新價單涵蓋較多中高層單位，屬原價加推。
上然增設3%折扣
SIERRA SEA第1B期昨日招標售出3座29樓B室頂層特色戶，實用面積756方呎，附設平台及天台，以1,337.2萬元售出，呎價約17,688元。至於同系屯門NOVO LAND系列壓軸的第3A期，料緊接最快6月登場。
路勁地產及深圳控股(00604)合作的屯門掃管笏凱和山，昨售出5座9樓A室，實用面積700方呎，三房套房間隔，成交價約616萬元，呎價約8,800元。此外，萬科香港旗下大埔上然第1期及第2期，昨日同步更新價單，增設3%折扣，該優惠直至6月30日止。
天瀧成交價3380萬
另方面，恒基地產(00012)等6大發展商合作的啟德天瀧，昨亦售出7座12樓A室，實用面積1,002方呎，成交價3,380萬元，呎價約33,733元。
該盤提供447伙，實用面積408至3,120方呎，標準戶型由兩房至四房間隔。項目29樓及以上為BAYSIDE SUITE，28樓及以下為BAYSIDE RESIDENCE，大部分飽覽深水灣及遠眺壽臣山。
項目亦提供21伙特色戶，包括9個複式單位，面積最大為第1A座41及42樓P2室，實用面積3,120方呎，採五房五套間隔，附設932方呎平台及私人游泳池，屬整個港島南岸項目最大單位。
柏蔚森兩房639萬售
此外，新世界及遠東發展(00035)合作的啟德跑道區柏蔚森，昨沽出第3座2樓C室，實用面積392方呎，兩房間隔，成交價639.3萬元，呎價約16,309元。
人人做記者
爆料方法 :
爆料熱線：
(852) 3600 3600
傳 真：
(852) 3600 8800
SMS：
(852) 6500 6500
電 郵：
MMS：