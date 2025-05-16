產經

新盤趁旺搶攻吸客

SIERRA SEA第1B期新推價單市值逾18億元。左為雷霆，右為陳漢麟。 SIERRA SEA第1B期新推價單市值逾18億元。左為雷霆，右為陳漢麟。
SIERRA SEA第1B期新推價單市值逾18億元。左為雷霆，右為陳漢麟。
SIERRA SEA 1B周日賣次輪 滶晨上樓書 或今月推
新盤市場繼續搶佔樓市焦點，新鴻基地產(00016)西貢十四鄉西沙路項目SIERRA SEA第1B期，日前首輪銷售160伙價單單位火速售罊，並即晚加推兼落實周日次輪賣樓。市區鐵路上蓋項目亦磨拳擦掌，新世界發展(00017)等的香港仔黃竹坑站港島南岸第5A期滶晨昨上載樓書，最快本月推售。
新地副董事總經理雷霆表示，SIERRA SEA第1B期日前加推的3號價單涉及288伙，緊接周日次輪推售385伙，其中376伙屬價單單位。樓市氣氛好轉，銀行同業拆息及按息回落，為市場注下強心針，而存款息口下調亦可推動資金流入樓市。
新地代理執行董事陳漢麟補充，加推單位涵蓋一房至三房戶，實用面積302至807方呎，折實價由319.51萬至1,048.81萬元，平均呎價約11,638元。新價單涵蓋較多中高層單位，屬原價加推。
上然增設3%折扣
SIERRA SEA第1B期昨日招標售出3座29樓B室頂層特色戶，實用面積756方呎，附設平台及天台，以1,337.2萬元售出，呎價約17,688元。至於同系屯門NOVO LAND系列壓軸的第3A期，料緊接最快6月登場。
路勁地產及深圳控股(00604)合作的屯門掃管笏凱和山，昨售出5座9樓A室，實用面積700方呎，三房套房間隔，成交價約616萬元，呎價約8,800元。此外，萬科香港旗下大埔上然第1期及第2期，昨日同步更新價單，增設3%折扣，該優惠直至6月30日止。
天瀧成交價3380萬
另方面，恒基地產(00012)等6大發展商合作的啟德天瀧，昨亦售出7座12樓A室，實用面積1,002方呎，成交價3,380萬元，呎價約33,733元。
滶晨由新世界、帝國集團、資本策略地產(00497)及麗新發展(00488)合作發展。新世界發展營業及市務部總監何家欣表示，貴賓廳及示範單位已經準備至最後階段，計劃率先招標推出四房戶型，定位會參考山頂及南區超級豪宅。
該盤提供447伙，實用面積408至3,120方呎，標準戶型由兩房至四房間隔。項目29樓及以上為BAYSIDE SUITE，28樓及以下為BAYSIDE RESIDENCE，大部分飽覽深水灣及遠眺壽臣山。
項目亦提供21伙特色戶，包括9個複式單位，面積最大為第1A座41及42樓P2室，實用面積3,120方呎，採五房五套間隔，附設932方呎平台及私人游泳池，屬整個港島南岸項目最大單位。
柏蔚森兩房639萬售
此外，新世界及遠東發展(00035)合作的啟德跑道區柏蔚森，昨沽出第3座2樓C室，實用面積392方呎，兩房間隔，成交價639.3萬元，呎價約16,309元。
何家欣（左二）認為，中美貿易戰氣氛緩和及息口回落，有利樓市發展。何家欣（左二）認為，中美貿易戰氣氛緩和及息口回落，有利樓市發展。
何家欣（左二）認為，中美貿易戰氣氛緩和及息口回落，有利樓市發展。
滶晨平面圖滶晨平面圖
滶晨平面圖
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