新盤趁旺搶攻吸客

SIERRA SEA第1B期新推價單市值逾18億元。左為雷霆，右為陳漢麟。

SIERRA SEA 1B周日賣次輪 滶晨上樓書 或今月推 新盤市場繼續搶佔樓市焦點，新鴻基地產( 00016 )西貢十四鄉西沙路項目SIERRA SEA第1B期，日前首輪銷售160伙價單單位火速售罊，並即晚加推兼落實周日次輪賣樓。市區鐵路上蓋項目亦磨拳擦掌，新世界發展( 00017 )等的香港仔黃竹坑站港島南岸第5A期滶晨昨上載樓書，最快本月推售。

新地副董事總經理雷霆表示，SIERRA SEA第1B期日前加推的3號價單涉及288伙，緊接周日次輪推售385伙，其中376伙屬價單單位。樓市氣氛好轉，銀行同業拆息及按息回落，為市場注下強心針，而存款息口下調亦可推動資金流入樓市。

新地代理執行董事陳漢麟補充，加推單位涵蓋一房至三房戶，實用面積302至807方呎，折實價由319.51萬至1,048.81萬元，平均呎價約11,638元。新價單涵蓋較多中高層單位，屬原價加推。

上然增設3%折扣 SIERRA SEA第1B期昨日招標售出3座29樓B室頂層特色戶，實用面積756方呎，附設平台及天台，以1,337.2萬元售出，呎價約17,688元。至於同系屯門NOVO LAND系列壓軸的第3A期，料緊接最快6月登場。

該盤提供447伙，實用面積408至3,120方呎，標準戶型由兩房至四房間隔。項目29樓及以上為BAYSIDE SUITE，28樓及以下為BAYSIDE RESIDENCE，大部分飽覽深水灣及遠眺壽臣山。

項目亦提供21伙特色戶，包括9個複式單位，面積最大為第1A座41及42樓P2室，實用面積3,120方呎，採五房五套間隔，附設932方呎平台及私人游泳池，屬整個港島南岸項目最大單位。

何家欣（左二）認為，中美貿易戰氣氛緩和及息口回落，有利樓市發展。 滶晨平面圖