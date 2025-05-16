簡訊一覽
●金管局公布，今年首季信用卡應收帳款總額按季回落5.8%，至3月底的1,528億元；拖欠及經重組合併比率為0.42%，上季末為0.4%；信用卡季度撇帳率為0.61%，上季末為0.57%，仍維持在較低水平。
●農業銀行(01288)於周一獲平安人壽在場內增持1.46億股，每股均價4.83元，持股量由9.9%增至10.38%。
●合生創展(00754)今年首4個月總合約銷售金額約47.44億元（人民幣‧下同）；單計4月為26.7億元，按年升76.82%。
●南戈壁(01878)今年首季淨虧損2,620.5萬美元，去年同期錄淨溢利1,225.2萬美元。
●第四範式(06682)截至今年3月底止首季度總收入10.77億元（人民幣‧下同），按年增長30.1%；毛利潤4.44億元，按年增長30.1%；毛利率為41.2%，按年保持穩定。期內，研發費用為3.68億元，按年增5.7%；旗下先知AI平台業務首季收入8.05億元，按年增60.5%，佔集團總收入比重74.8%。
●首程控股(00697)截至今年3月底止首季收入3.52億元，按年升0.2%；純利2.13億元，按年升80.2%。
●第一太平(00142)公布，旗下菲律賓上市主要營運聯營公司PLDT截至今年3月底止季度純利90.25億披索，按年跌8.13%；收入552.77億披索，按年升1.94%。
●香港證監會與阿布扎比環球市場金融服務業監管局訂立諒解備忘錄，以加強在監督兩地集體投資計劃投資經理方面的合作。
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