●金管局公布，今年首季信用卡應收帳款總額按季回落5.8%，至3月底的1,528億元；拖欠及經重組合併比率為0.42%，上季末為0.4%；信用卡季度撇帳率為0.61%，上季末為0.57%，仍維持在較低水平。