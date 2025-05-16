產經

股壇MasterMind：車股跑出 吉汽潛力看高一線
港股昨日走勢反覆，成交縮至僅約2,000億元，上升動力欠奉？騰訊控股(00700)績後股價先升後跌，但大行摩通續睇600元，有貨繼續持有？車股熱炒，哪隻是首選？
紅蟻資本投資總監李澤銘（Alan）預料，港股短期走勢反覆及有一定調整壓力，因市場已消化近期利好消息，包括內地減息降準、中美互降關稅，以及有傳內地放寬外資進入限制等，惟每次資金都是趁好消息出貨，不願再「買上去」，認為港股出現短期見頂信號，但大跌風險不大，下方支持位先睇23,000點，後市則觀望美國聯儲局減息步伐。
車股開車，吉利汽車(00175)業績亮麗，股價高見19.66元，創3年高。李指吉汽績優，目前估值仍低，市盈率僅約11倍，要留意私有化極氪的消息，若私有化成功，對其估值有大幫助，股價有望更上一層樓。至於龍頭比亞迪股份(01211)在歐洲多地的銷量已全面超越特斯拉（Tesla），更成為新加坡最受歡迎的汽車品牌，刺激比亞迪股價一度創新高，高見431.2元，但李相信比亞迪股價逐步趨向見頂，因估值不便宜，且銷量難進一步提升，故認為吉汽潛力較高。
騰訊需待新催化劑
摩通認為，騰訊季績穩健，遊戲及網上廣告收入表現突出，續予目標價600元。惟李指騰訊業績雖比市場預期稍好，但未見驚喜，尤其是增長動力來源仍以舊有遊戲為主，AI、雲業務增長未能令市場滿意，騰訊昨股價已反映市場不受落，加上股價於績前上升不少，相信已反映業績，他認為未來需有新催化劑，騰訊才有向上突破動力，暫時支持位約500元水平。
金價回落，李坦言對金價短期悲觀，長期樂觀，因市場暫回歸理性，環球避險情緒降溫，建議待金價回落至每安士3,000美元才考慮，買入黃金交易所買賣基金（ETF）或金礦股，他傾向選擇大型國企背景的金礦股，包括紫金礦業(02899)及招金礦業(01818)。
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