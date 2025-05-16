股壇MasterMind：車股跑出 吉汽潛力看高一線
港股昨日走勢反覆，成交縮至僅約2,000億元，上升動力欠奉？騰訊控股(00700)績後股價先升後跌，但大行摩通續睇600元，有貨繼續持有？車股熱炒，哪隻是首選？
紅蟻資本投資總監李澤銘（Alan）預料，港股短期走勢反覆及有一定調整壓力，因市場已消化近期利好消息，包括內地減息降準、中美互降關稅，以及有傳內地放寬外資進入限制等，惟每次資金都是趁好消息出貨，不願再「買上去」，認為港股出現短期見頂信號，但大跌風險不大，下方支持位先睇23,000點，後市則觀望美國聯儲局減息步伐。
騰訊需待新催化劑
摩通認為，騰訊季績穩健，遊戲及網上廣告收入表現突出，續予目標價600元。惟李指騰訊業績雖比市場預期稍好，但未見驚喜，尤其是增長動力來源仍以舊有遊戲為主，AI、雲業務增長未能令市場滿意，騰訊昨股價已反映市場不受落，加上股價於績前上升不少，相信已反映業績，他認為未來需有新催化劑，騰訊才有向上突破動力，暫時支持位約500元水平。
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