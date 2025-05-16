股壇MasterMind：車股跑出 吉汽潛力看高一線

紅蟻資本投資總監李澤銘（Alan）預料，港股短期走勢反覆及有一定調整壓力，因市場已消化近期利好消息，包括內地減息降準、中美互降關稅，以及有傳內地放寬外資進入限制等，惟每次資金都是趁好消息出貨，不願再「買上去」，認為港股出現短期見頂信號，但大跌風險不大，下方支持位先睇23,000點，後市則觀望美國聯儲局減息步伐。