庫迪目標年底設5萬據點 進軍便利店

被外界稱為「瑞幸第二」的庫迪咖啡（Cotti Coffee）亦由價格戰打到規模戰，庫迪咖啡今年重申年底5萬家門店終端的目標不變，為向高難度目標衝刺，2月宣布推出便利店店型，進軍便利店行業。

月均增四千舖難度高 之所以說5萬家門店目標為甚高難度，因為截至今年2月中為止，庫迪咖啡的全球門店數量超過一萬家，一如其官網所顯示，其網絡覆蓋28個國家合共超過300個城市，包括加拿大、日本、南韓，屬全球規模第四大咖啡品牌，去年亦開始落戶香港市場。但今年底開店目標不改，意味不足10個月要增設4萬家據點，每月平均增設逾4,000家據點。

據了解，庫迪宣布全面升級「觸手可及」計劃，門店業態升級為咖啡店、便利店和店中店3種店型。投資便利店比獨立咖啡店的負擔可能更輕，滲透市場以至搶佔品牌份額的目標更為明確，庫迪首席策略官李穎波早前曾解釋，庫迪正在業態上不斷作出嘗試。

店中店合作前景未明 不過，內媒指，庫迪布局逆襲尚存未知數，因闖入便利商店賽道的庫迪，正在挑戰比咖啡店更兇險的戰場，變身為潛在對手的便利商店是否還願意與其合作店中店模式，同樣是摸石過河，要小心為上。

當時李穎波曾指，從去年5月份開始，庫迪已實現正向現金流，而營收主要來源還是服務費，每個月固定收入都在增長。庫迪咖啡的大躍進式改革以至激進目標，背後或與庫迪創始人陸正耀及錢治亞有關，兩人曾任職瑞幸咖啡管理層，自從創立庫迪，市場已不時將庫迪與瑞幸之爭描寫得繪形繪聲。