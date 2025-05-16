瑞幸狂開店 打殘星巴克

上季突破2.4萬家 同店銷售回升8% 由於巴西產量不佳，一度引發國際咖啡豆期貨價格於4月底急漲之際，美國上市的大型連鎖咖啡店星巴克及瑞幸咖啡先後發布季績卻漸行漸遠。當瑞幸咖啡上季同店銷售如期轉增8.1%，星巴克第二財季同店銷售卻未能扭轉逾年的跌勢，仍跌1%兼差過預期，前者由大股東大鈸資本董事長黎輝重新加入董事局領軍，表明要推動公司下一階段增長，後者則還在力求翻身重振業績，更傳出與私募股權公司等接洽，可能調整中國業務包括出售部分股權。

黎輝時隔逾4年再次現身瑞幸咖啡董事局任董事長，與此同時，堪稱近年瑞幸咖啡起死回生的功臣郭謹一，雖然不再擔任公司董事長，但將會繼續留任公司首席執行官及董事，令外界對兩人再次分工寄予憧憬。即使公司曾明確表示專注於美國資本市場，但今年美國白宮掌權者特朗普據報研究推進中概股退市的可能性，市場相信瑞幸咖啡過去5年跌宕起伏的經歷不會白過，尤其是公司領軍人物換上擅長資本操作的黎輝，必有其發揮所長的機會或大計。

截至今年3月31日為止，瑞幸咖啡總門店數目已突破2.4萬家，高達24,097家，首季淨新開店1,757家，當中，中國市場淨新開店1,743家，6家新店在新加坡及其餘8家在馬來西亞。因此，中國及國際市場門店數目分別為24,032家及65家。

瑞幸無意加價 續搶市佔 無獨有偶，星巴克門店總數也有提升。截至3月30日底止，該企門店總數達40,789家，季內淨新增213家。當中，在中美兩大市場淨新開店均為73家，各有7,758家及17,122家。不過，星巴克整體業績明顯未徹底回暖。

受惠門店擴張，加上客戶交易量提升，瑞幸咖啡的首季月均交易客戶數目達7,427.2萬，較去年同期上升23.96%，帶動15,598家自營店計的同店銷售止跌回升。上季總收入及純利各錄88.65億元人民幣及5.25億元人民幣，按年升41.21%及由虧轉盈。若按美國公認會計準則（GAAP）計，經營利潤更達7.37億元人民幣，由去年同期經營虧損6,510萬元人民幣扭虧為盈，經營利潤率亦轉增8.3%。

郭謹一重申，目前沒有提價計劃，將繼續保持具競爭力的價格策略，規模增長及擴大市佔率仍是公司目前最重要的戰略重點。

不過，接下來仍然挑戰重重，洲際交易所（ICE）資料顯示，阿拉比卡（Arabica）咖啡豆期貨價格於4月底曾突破每磅4美元，逼近2月時的歷史高位。

咖啡豆價飆 下半年添壓 他坦言，目前咖啡生豆價格相較去年大幅提升，伴隨瑞幸咖啡開始補充庫存，生豆漲價影響主要會在今年下半年開始體現。因此，今年下半年毛利可能一定程度上面臨額外壓力。

在美分店佔逾四成之多的星巴克，受累通脹環境，美國市場需求仍未恢復。其美國市場第二季的同店銷售仍跌2%，因交易量減少4%，即使平均客單價升3%、該市場收入止跌回升約2%至60.48億美元。

星巴克傳洽售華業務股權 反觀星巴克中國市場收入連降4個季度後，於季內轉升5%至7.39億美元，因交易量增長4%，並抵銷了平均客單價的4%跌幅，內地市場同店銷售大致持平。不過，市傳星巴克可能調整中國業務，包括洽售部分股權。

身兼星巴克董事長及行政總裁的尼古（Brian Niccol）早前仍指，中國市場擁有巨大增長潛力，將繼續長期致力於中國市場的深耕和發展。至於產品售價，他提及，本財年餘下時間將保持價格穩定，不會進行調整，卻引來外界更擔心星巴克的經營利潤率跌勢未止。季內經營邊際利潤率按年急降5.9個百分點至6.9%，遠遜預期的9.67%，因集團投入更多資金重振業務。

國際評級機構穆迪隨即將星巴克的評級展望由「穩定」調整為「負面」，以反映盈利能力及信用指標正在減弱，原因正包括作為集團重振業務將令員工成本投資有所增加。且星巴克3月剛委任的首席財務官Catherine R. Smith明確提到，一直在28個產區採購Arabica咖啡豆，大部分供應來自拉丁美洲，團隊正重新定向全球採購決策，加強多元化及改變運輸路線，亦將會繼續積極管理和平衡咖啡庫存與相關咖啡成本。

星巴克第二財季同店銷售續跌，差過預期。 ICE阿拉比卡咖啡豆期貨價格走勢 星巴克同店銷售變幅