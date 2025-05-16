貝殼首季多賺近一倍 存量房淨收入貢獻降

業績公告顯示，貝殼上季淨收入按年上升42.44%至233.28億元，其中存量房業務淨收入升約20%至68.7億元，惟相關收入佔貝殼整體淨收入的佔比，由去年同期的35%跌至近30%。至於與存量房有關的佣金收入，按年增加20.5%至56億元，主因「鏈家」門店進行存量房的交易總額上升，以及平台服務、加盟服務及其他增值服務的收入有所增加。