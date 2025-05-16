貝殼首季多賺近一倍 存量房淨收入貢獻降
在美國和香港作雙重上市的貝殼(02423)公布，截至今年3月底止首季純利8.55億元（人民幣‧下同），按年多賺98.19%；以非通用會計準則計，經調整淨利潤有13.93億元，按年表現持平。要留意，該行期內毛利雖然按年上升16.95%至48.2億元，惟毛利率卻下跌4.5個百分點至20.7%，涉及存量房業務淨收入貢獻和利潤率下降所致。
業績公告顯示，貝殼上季淨收入按年上升42.44%至233.28億元，其中存量房業務淨收入升約20%至68.7億元，惟相關收入佔貝殼整體淨收入的佔比，由去年同期的35%跌至近30%。至於與存量房有關的佣金收入，按年增加20.5%至56億元，主因「鏈家」門店進行存量房的交易總額上升，以及平台服務、加盟服務及其他增值服務的收入有所增加。
新房業務方面，相關淨收入錄80.74億元，按年上升64.24%；另房屋租賃服務淨收入升93.8%，至50.87億元。
累計斥137億回購股份
回顧上季貝殼交易額（GTV）為8,437億元，按年增加34%。其中，存量房交易的總交易額為5,803億元，按年增加28.1%；新房總交易額為2,322億元，按年增加53%。
截至3月31日止，貝殼門店數量有56,849家，按年增加28.6%。移動月活躍用戶數量平均為4,450萬名，去年同期為4,770萬名。
另貝殼提及，在上季該企回購金額約1.4億美元，回購股數佔2024年底總股本的0.6%。自2022年9月啟動回購計劃以來到上季為止，貝殼累計回購金額有17.6億美元（約137.2億港元），回購股數佔回購項目啟動前公司總股本約9.2%。
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