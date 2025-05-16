敏華去年純利跌一成 削末息

中國市場收入挫16% 去年該企收入下跌8.19%至169.02億元，惟毛利率由39.4%上升至40.5%。按地區劃分，包括香港及澳門的中國收入跌16.49%至102.36億元，北美和歐洲各升3.16%和19.18%，至44.2億元和15.8億元。整體而言，敏華去年銷售188.5萬套梳化產品，按年減0.9%，而出口至海外市場的梳化產品錄13%增長，有88.4萬套。

銷售及分銷開支方面，敏華去年境外運輸及港口費用上升近31%至7.71億元，主因海運費漲價導致相關費用增加。此外，由於該企經中國出口到美國的訂單大幅減少，並改經越南工廠出貨至美國，期內美國商品關稅下跌88.9%至798.9萬元。

敏華稱，雖然全球貿易在美國關稅政策下顯得波譎雲詭，但公司早已在中國、越南、墨西哥、烏克蘭、波蘭及立陶宛等多國設有廠房，加上自建的專業物流團隊，在貿易壁壘下更凸顯優勢。集團未來亦會積極參與中央「以舊換新」等促消費活動，進一步刺激消費需求。