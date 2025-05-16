香港電訊料派息政策不受貿易戰影響

李澤楷：對港經濟有信心 李進一步指出，集團派息政策基於10年前的正確預測，即電訊價格跌幅慢於成本降幅。由於技術進步和毋須大幅增加開支，除非革新技術如6G等出現帶動需求，否則目前不見得需要縮減派息。

他對香港經濟有信心，指出過去多年經濟面臨多種逆境，包括沙士、新冠疫情、外圍經濟衰退等，但公司憑藉適當維持成本控制，滿足新客戶需求等策略，所以不太擔心，「派息可持續，生意可在經濟麻麻地下維持」。

首季寬頻用戶增1.7倍 據他在股東會上披露，香港電訊今年首季寬頻用戶增長1.7倍，帶動每月每戶平均收入（ARPU）繼續上升。同期，5G流動網絡客戶接近183萬，佔後付客戶比例53%。

集團董事總經理許漢卿亦指出，公司目前連同借貸的財務資源逾23億美元，持現金逾兩億美元，流動資金充裕；亦會按市況，有可能發債券來補充資金。

他又謂，雖然娛樂業務於公司整體佔比不大，但旗下Viu串流平台正有大製作，以香港為背景，推廣香港獨特文化。免費電視ViuTV繼去年與泰國電視台合作後，今年會跟日本和馬來西亞合作，引入音樂和跳舞節目。