香港電訊料派息政策不受貿易戰影響
全球貿易戰為企業盈利蒙上陰影，但香港電訊(06823)執行主席李澤楷表示，除非全球經濟衰退並持續達兩、3年，否則「我看不到派息會有影響」。他續稱，過去10年，公司包括股價升值和派息的股份總回報約一倍，超越同期恒生指數僅15%的回報。
李澤楷：對港經濟有信心
李進一步指出，集團派息政策基於10年前的正確預測，即電訊價格跌幅慢於成本降幅。由於技術進步和毋須大幅增加開支，除非革新技術如6G等出現帶動需求，否則目前不見得需要縮減派息。
他對香港經濟有信心，指出過去多年經濟面臨多種逆境，包括沙士、新冠疫情、外圍經濟衰退等，但公司憑藉適當維持成本控制，滿足新客戶需求等策略，所以不太擔心，「派息可持續，生意可在經濟麻麻地下維持」。
首季寬頻用戶增1.7倍
據他在股東會上披露，香港電訊今年首季寬頻用戶增長1.7倍，帶動每月每戶平均收入（ARPU）繼續上升。同期，5G流動網絡客戶接近183萬，佔後付客戶比例53%。
集團董事總經理許漢卿亦指出，公司目前連同借貸的財務資源逾23億美元，持現金逾兩億美元，流動資金充裕；亦會按市況，有可能發債券來補充資金。
身兼電訊盈科(00008)主席的李澤楷在被問及旗下藝人會否登上啟德體育園表演時，指出今年4月的Coldplay演唱會已有旗下藝人參與表演，他並與同事商討，今年餘下香港的盛事都會積極參與，鼎力支持本地盛事經濟。
他又謂，雖然娛樂業務於公司整體佔比不大，但旗下Viu串流平台正有大製作，以香港為背景，推廣香港獨特文化。免費電視ViuTV繼去年與泰國電視台合作後，今年會跟日本和馬來西亞合作，引入音樂和跳舞節目。
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