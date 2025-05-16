九倉置業對港下半年零售不太悲觀

吳天海在公司股東大會後稱，面對當前市道，租務組合一直調整，是很自然的趨勢，續租租金會保持克制，租務會靈活處理，希望爭取出租率維持高位，租金收入合理。

他續指，集團旗下廣東道的酒店五一假期中整體房間收入，跟一年前比較都有雙位數升幅，即入住率維持的同時，房價跟去年比較有增長。至於旗下尖沙咀零售物業銷售表現較好，銅鑼灣的表現則稍為令人失望，相信與遊客消費習慣改變有關。

太古望加快拓泰國業務 另一方面，太古（00019及00087）早前宣布申請分拆泰國及老撾可口可樂業務在泰國上市，其主席白德利（Guy Bradley）稱，完成分拆後，公司將拓展、發展當地業務，就像在東南亞其他地區的做法，包括越南、柬埔寨等地；又指公司在東南亞擴充感到興奮，希望繼續做更多事情。

資料顯示，去年2月太古向可口可樂公司及其他投資者收購泰國及老撾的可口可樂裝瓶業務55.7%股權，總代價約426億泰銖（約95億港元），去年9月完成交易。